Le smartphone Huawei Pura X View bat des records de ventes sur le marché chinois

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Le smartphone Huawei Pura X View bat des records de ventes sur le marché chinois

Le modèle Huawei Pura X View, qui a attiré l'attention dans le monde de la technologie par son design unique et ses fonctionnalités avancées, est devenu inopinément populaire parmi les acheteurs. Selon ixbt.com, ce nouvel appareil a suscité un vif intérêt dès les premiers jours de sa commercialisation sur le marché chinois, se vendant à des centaines de milliers d'exemplaires en peu de temps. C'est ce que rapporte Ixbt.com .

Selon les données fournies par le célèbre initié Digital Chat Station, plus de 300 000 appareils ont trouvé preneur dans le pays entre le 9 et le 13 septembre. Pour le marché chinois, où la concurrence est extrêmement forte, il s'agit d'un chiffre très sérieux, ce qui prouve que le nouveau pari de l'entreprise a été couronné de succès.

Écran inhabituel et caractéristiques techniques

La principale particularité de ce smartphone est son écran au format large, inhabituel pour les gadgets modernes. L'appareil est équipé d'un panneau OLED plat de 6,39 pouces avec un rapport de 16:9,5, offrant une résolution de 2232×1320 pixels.

Les bordures autour de l'écran ne mesurent que 1,05 mm d'épaisseur, l'affichage occupant 96,1 % de la face avant. L'écran bénéficie également d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, d'une régulation PWM de 2160 Hz et d'une luminosité maximale de 6500 nit. La sécurité de l'écran est garantie par un verre de protection résistant Kunlun.

Performances et capacités photographiques avancées

Le matériel du smartphone est basé sur le processeur spécial Huawei Kirin 9030S. Les capacités de l'appareil sont remarquables non seulement par sa puissance, mais aussi par son système de prise de vue.

  • Le module de caméra principal est équipé d'un capteur de 200 mégapixels avec une matrice RYYB de 1/1,28 pouce.
  • Il est complété par une caméra périscopique de 50 mégapixels avec un objectif EFR de 88 mm et un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels.
  • Une caméra spéciale Red Maple de deuxième génération est installée pour une détection précise des couleurs.
  • La caméra frontale offre des images d'une résolution de 40 mégapixels.
Bien que le boîtier du smartphone ne mesure que 6,68 mm d'épaisseur, il intègre une énorme batterie de 7000 mAh. Le smartphone prend en charge la technologie de charge filaire de 66 W et de charge sans fil de 50 W.

De plus, le boîtier est protégé de manière fiable contre l'eau et la poussière selon la norme IP69. Ce gadget avancé offre également la technologie eSIM et la possibilité d'échanger des messages bidirectionnels via le système de satellites chinois BeiDou.

HuaweiPura X ViewSmartphoneTechnologieChine
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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