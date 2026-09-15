Un conflit géopolitique et éthique majeur a éclaté dans le monde de la mode et sur les réseaux sociaux. La célèbre maison américaine Ralph Lauren fait face à une vague de protestations et d'appels au boycott après une séance photo pour la couverture du numéro de septembre du magazine « Modern Luxury ». La controverse est née de la présence de la star hollywoodienne, l'actrice israélienne Gal Gadot, en tant qu'égérie de la campagne. Photographiée à l'hôtel de luxe « The Jaffa » à Tel-Aviv, vêtue d'une robe dorée de la collection automne 2026 de Ralph Lauren, l'actrice a suscité la colère des internautes sur fond d'opérations militaires intenses dans la bande de Gaza.

Compte tenu du passé militaire de l'actrice au sein de Tsahal (Forces de défense israéliennes), de nombreux militants appellent à abandonner totalement les produits de la marque et à bloquer ses comptes. Cependant, un autre groupe d'observateurs, ironisant sur ce boycott, a rappelé aux critiques en colère de se pencher sur la véritable biographie et les origines du couturier Ralph Lauren. Alors, le boycott mondial contre Ralph Lauren peut-il faire tomber la maison de couture ? Quel est le lien avec le nom de famille et les racines du célèbre créateur, et comment se déroulent les transactions commerciales milliardaires autour de Gal Gadot ?

« Tueuse d'enfants et déchet sioniste » : Révolte massive et insultes sur le réseau

Réactions virulentes et appels au boycott des utilisateurs des réseaux sociaux :

« Adieu, Ralph Lauren ! » : Les militants du réseau, qualifiant de cruelle la collaboration de la marque avec une ancienne militaire de l'armée israélienne, ont lancé une campagne sous le slogan « Proshay, Ralph Lauren, navsegda » (Adieu Ralph Lauren, pour toujours) ;

Vague de commentaires acerbes : Des milliers de commentaires haineux sont publiés, tels que : « Boycottez la soldate de Tsahal Gadot et Ralph Lauren ! Les tueurs d'enfants doivent être humiliés et emprisonnés. C'est une haine réelle et une immense déception » ;

Abandon massif des produits : Des milliers de clients se sont désabonnés des pages de Ralph Lauren, déclarant qu'ils n'achèteraient plus jamais leurs vêtements ou leurs parfums ;

Le silence des parties : Malgré cette pression massive sur les réseaux sociaux, ni le fondateur de la maison de couture, Ralph Lauren, ni l'actrice Gal Gadot n'ont fait de déclaration officielle pour le moment.

De Frank Lifshitz à Ralph Lauren : La véritable biographie oubliée par les critiques

Une partie des critiques de mode a rappelé l'histoire aux partisans du boycott :

Famille d'immigrants juifs : Le créateur est né le 14 octobre 1939 dans le Bronx, à New York, de parents immigrés juifs venus d'Europe de l'Est ;

Les racines Lifshitz et Kotlyar : Le père du futur couturier, Frank Lifshitz, a émigré de Pinsk en 1920, et sa mère, Frida Kotlyar, de Grodno en 1921 vers les États-Unis. Ils parlaient yiddish à la maison ;

Changement de nom de famille : En 1955, à l'âge de 16 ans, la future star a remplacé son nom de famille original « Lifshitz », jugé peu mélodieux, par le plus harmonieux « Lauren » ;

Question ironique : Les experts accusent les critiques d'ignorance en demandant : « N'est-il pas ridicule de boycotter la marque Lauren, dont le fondateur est lui-même juif et n'a jamais renié ses racines, à cause d'une actrice israélienne ? »

La séance photo à Tel-Aviv et le business lucratif de Gadot

Détails de la campagne controversée et du succès commercial de l'actrice :

Couverture de « Modern Luxury » : La célèbre séance photo au centre de la controverse a été organisée à l'hôtel « The Jaffa », situé dans le quartier historique de Jaffa à Tel-Aviv, pour promouvoir la collection « Ralph Lauren Fall 2026 » ;

L'acquisition par un géant italien : Alors que les polémiques font rage, la marque américaine « Goodles », dont Gal Gadot est cofondatrice et investisseuse majeure, a été officiellement rachetée par le géant italien de l'agroalimentaire « Barilla » ;

Des millions gardés secrets : La valeur totale de cette transaction mondiale et la part reçue par l'actrice israélienne n'ont pas été officiellement divulguées, mais on estime qu'elle se chiffre en dizaines de millions de dollars.

Ce conflit politico-mode autour d'une marque mondiale a montré une fois de plus les conséquences dangereuses qui surviennent lorsque le grand business, les stars d'Hollywood et les oppositions géopolitiques se rencontrent en un seul point.

Selon vous, la collaboration de marques de mode célèbres avec des stars impliquées dans des conflits politiques et militaires peut-elle réellement nuire à leur réputation mondiale et à leurs ventes ? Soutenez-vous les appels au boycott de la marque Ralph Lauren ou considérez-vous cela comme de l'ignorance ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez cet article analytique sur cette controverse du monde de la mode avec tous vos amis et passionnés de mode !