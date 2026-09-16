Nubia NaviX Ultra : IA avancée et batterie record dévoilées

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Nubia NaviX Ultra : IA avancée et batterie record dévoilées

Nubia a annoncé le lancement de son nouveau smartphone phare, le NaviX Ultra. Cet appareil est l'un des premiers grands terminaux du marché mobile à porter les capacités de l'IA à un nouveau niveau, attirant immédiatement l'attention par ses spécifications techniques. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte l'information.

Intelligence artificielle et mémoire de nouvelle génération

Selon ixbt.com, le Nubia NaviX Ultra est reconnu comme le premier smartphone de sa catégorie à prendre en charge l'IA. L'appareil est équipé de l'assistant mobile Doubao avec une nouvelle interface, fonctionnant sur quatre axes principaux : compréhension approfondie des requêtes, exécution de tâches complexes, mémorisation des données et garantie de la sécurité.

Il convient de noter que le smartphone est le premier appareil grand public équipé de la mémoire vive LPDDR5X de Changxin. La vitesse de cette mémoire atteint 10667 Mbps. Selon les représentants de Changxin Memory, cette présentation marque l'entrée de la DRAM mobile haute vitesse fabriquée en Chine dans une phase commerciale.

Haute performance et caméra avancée

Le cœur de l'appareil est constitué par le processeur Snapdragon 8 Elite Gen 5. Pour assurer son fonctionnement optimal, il est doté du système de refroidissement Galaxy Cooling System, avec ventilation tridimensionnelle et une surface de dissipation thermique de 7100 millimètres carrés. De plus, les utilisateurs bénéficient d'au moins 512 GB de stockage interne.

Les capacités optiques du smartphone sont également impressionnantes. Il est équipé d'un module triple caméra phare avec un capteur principal de 200 mégapixels. Le panneau avant abrite un écran plat de 6,78 pouces avec une résolution 1,5K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Design unique et autonomie

Malgré ses caractéristiques techniques exceptionnelles, l'épaisseur du boîtier n'est que de 7,62 millimètres. Malgré cela, l'appareil intègre une batterie Nanhai de cinquième génération d'une capacité de 7100 mAh. Cela permet aux utilisateurs de profiter d'une utilisation active prolongée sans se soucier de la charge.

L'une des caractéristiques uniques de l'appareil est le bouton dédié à l'IA. Ce bouton combine une communication rapide avec l'assistant et la reconnaissance d'empreintes digitales. En conséquence, l'utilisateur peut exécuter des commandes et s'authentifier simultanément. Des entreprises leaders comme BOE, Samsung Semiconductor et Goodix Technology ont également participé au projet en tant que partenaires.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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