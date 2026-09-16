L'écran secondaire du Xiaomi 18 Pro Max crée des applications grâce à l'IA

Xiaomi a introduit une nouvelle fonctionnalité dans sa série de flagships qui élargit radicalement les possibilités d'utilisation de l'écran arrière. Selon ixbt.com, les propriétaires du Xiaomi 18 Pro Max pourront désormais créer de petites applications directement à partir de leurs requêtes grâce à l'assistance de l'IA. Cette innovation est considérée comme l'une des mises à jour les plus importantes dans l'évolution des écrans secondaires sur le marché des technologies mobiles. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte cette information.

Mini-applications personnalisées via l'IA

Alors que sur les appareils de la génération précédente, les écrans arrière servaient uniquement à afficher des fonds d'écran, des notifications ou des widgets prédéfinis, les utilisateurs peuvent désormais créer des outils personnalisés en fonction de leurs besoins. Comme le montre le teaser officiel, les mini-applications générées par l'IA incluent des minuteurs de cuisson, des rappels d'hydratation, des minuteurs de productivité, des outils d'apprentissage de l'anglais et des cartes de recommandations de recettes.

Il est possible de fixer facilement les outils personnalisés créés sur l'écran arrière et de les utiliser activement au quotidien. Cela permet à l'utilisateur de ne pas se limiter à une liste restreinte préparée par l'entreprise, mais de former indépendamment un ensemble de fonctions adaptées à ses habitudes.

Évolution et engagement des utilisateurs

Ce nouveau système est la suite logique du concept présenté il y a un an avec le modèle Xiaomi 17 Pro. Selon les données officielles de l'entreprise, au cours de la période écoulée, les utilisateurs ont interagi avec les écrans et les cartes plus de 4 millions de fois par jour. De plus, plus de 3,5 millions de nouveaux fonds d'écran ont été ajoutés quotidiennement.

Les analystes et ingénieurs de Xiaomi ont pris en compte le fait que les besoins des utilisateurs concernant l'écran secondaire varient considérablement. Par conséquent, il a été décidé de transformer cet écran auxiliaire sur les appareils de nouvelle génération, passant d'un simple panneau d'information à un outil pratique adaptable à presque toutes les petites tâches quotidiennes.

Les représentants de l'entreprise ont souligné qu'une collaboration avec des créateurs de contenu populaires a été mise en place pour enrichir davantage cette fonctionnalité. De nouveaux scénarios d'utilisation de l'écran arrière sont en cours de développement avec ces créateurs. Cette étape pourrait établir une nouvelle tendance sur l'ensemble du marché des smartphones.