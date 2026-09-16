Le club de Ferghana, Neftchi, a réalisé un début sensationnel et audacieux dans la compétition la plus prestigieuse du continent, la Ligue des champions Élite de l'AFC, qui ouvre une nouvelle page dans l'histoire du football ouzbek. Après avoir célébré le titre national lors de la saison 2025 et obtenu une qualification directe pour la super ligue continentale, les joueurs de Ferghana ont accueilli la célèbre équipe irakienne d'Al-Quwa Al-Jawiya lors de la 1ère journée de la phase de ligue. Le sort de cette rencontre, marquée par une lutte tactique acharnée, a été scellé à la 83e minute par l'unique but en or inscrit par le buteur serbe Zoran Marušić.

Cette victoire courageuse 1-0 a non seulement offert 3 points précieux à Neftchi, mais a également rapporté une prime colossale de 100 000 dollars américains, garantie par l'AFC pour chaque victoire. De son côté, le club de Tachkent, Pakhtakor, a ramené un match nul sensationnel 1-1 de Djeddah face au champion en titre, Al-Ahli. Cela prouve que les deux clubs ouzbeks participant simultanément à la compétition ont entamé le tournoi sans défaite. Désormais, les « tigres » de Ferghana font face à un véritable test : le 12 octobre, à l'extérieur, Cristiano Ronaldo et le club saoudien d'Al-Nassr, emmené par Sadio Mané, les attendent pour un super choc. Alors, comment le talent de Marušić a-t-il sauvé Neftchi, combien les clubs ouzbeks peuvent-ils gagner dans la Ligue Élite et quelle surprise les joueurs de Ferghana préparent-ils pour Al-Nassr ?

« Le salut à la 83e minute » : Le but historique de la victoire par Marušić

Les premiers pas de Neftchi en Ligue des champions Élite et les moments forts du match :

83e minute — Le coup de maître : Alors que le match se dirigeait vers un match nul, le légionnaire serbe Zoran Marušić a fait preuve d'agilité pour punir la défense adverse et ouvrir le score (1-0) ;

La résistance d'Al-Quwa Al-Jawiya : Bien que le club irakien ait défendu solidement et créé du danger en contre-attaque tout au long du match, le gardien et la ligne défensive de Neftchi sont restés infranchissables ;

3 points et un départ confiant : Ce succès a permis aux joueurs de Ferghana non seulement de se placer parmi les leaders du classement, mais aussi de renforcer considérablement la confiance de l'équipe sur la scène internationale.

Prime de 100 000 dollars : Revenu financier record de l'AFC

La nouvelle dotation financière de la Ligue des champions Élite de l'AFC et les chiffres :

100 000 dollars pour la première victoire : Conformément au règlement de la compétition, Neftchi a reçu une prime garantie de 100 000 dollars de l'AFC pour chaque victoire dans la phase de ligue ;

Possibilité d'augmenter les revenus : Chaque succès lors des journées suivantes peut rapporter au club la même somme, soit 100 000 dollars de profit net supplémentaire ;

Investissement dans l'infrastructure du club : De telles primes importantes constituent un soutien financier majeur pour renforcer la base matérielle et technique ainsi que l'effectif de l'équipe championne.

Le parcours historique des clubs ouzbeks : La sensation de Pakhtakor et le test d'Al-Nassr le 12 octobre

Les résultats des clubs ouzbeks dans la division supérieure du continent :

Deux équipes pour la première fois dans l'histoire : La participation simultanée de deux représentants de notre pays, Neftchi et Pakhtakor, dans la nouvelle Ligue des champions Élite a propulsé le prestige du football ouzbek à un nouveau niveau sur le continent ;

Super sensation de Pakhtakor en Arabie Saoudite : Le club de Tachkent a surpris tout le continent lors de la première journée en revenant du terrain du champion saoudien en titre, Al-Ahli, avec un match nul historique de 1-1 ;

12 octobre — Bataille contre Ronaldo à Riyad : Le prochain match de Neftchi aura lieu le 12 octobre à l'extérieur contre l'équipe saoudienne d'Al-Nassr, et cette rencontre sera un véritable test de talent pour les joueurs de Ferghana.

La première victoire de Neftchi en Ligue des champions Élite et la prime de 100 000 dollars ont clairement prouvé que les clubs ouzbeks sont capables de rivaliser et de gagner contre les équipes les plus riches et les plus célèbres d'Asie.

Selon vous, quel résultat Neftchi pourra-t-il obtenir le 12 octobre à l'extérieur contre Cristiano Ronaldo et l'Al-Nassr de Sadio Mané — les joueurs de Ferghana peuvent-ils réaliser un miracle en Arabie Saoudite ? Pensez-vous que les buts de Zoran Marušić pourront mener l'équipe jusqu'aux phases à élimination directe ? Laissez vos analyses dans les commentaires et partagez cette analyse de l'importante victoire historique du football ouzbek sur la scène internationale avec tous les fans de football et vos proches !