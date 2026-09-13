Le sommet des BRICS, qui se tient à New Delhi, en Inde, est devenu une plateforme diplomatique cruciale non seulement pour l'intégration économique, mais aussi pour la résolution du conflit ukrainien, l'une des crises géopolitiques les plus graves au monde. Lors de réunions bilatérales, le président chinois Xi Jinping et le Premier ministre indien Narendra Modi ont rencontré le président russe Vladimir Poutine pour des entretiens séparés, proposant activement leurs « bons offices » pour une résolution pacifique du conflit. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en révélant les détails, a confirmé que les deux dirigeants du Sud global ont manifesté un vif intérêt pour la question et que Poutine a accueilli ces initiatives avec bienveillance.

Quelles propositions de médiation concrètes Xi Jinping et Modi ont-ils avancées, quelle a été la réponse de Poutine, et ces deux puissances mondiales peuvent-elles devenir la clé pour mettre fin à la guerre ?

« Bons offices pour trouver une solution » : la déclaration de Dmitri Peskov

Le porte-parole du Kremlin a révélé des détails importants sur les négociations à New Delhi :

L'intérêt actif de Modi et de Xi Jinping : « Lors des entretiens bilatéraux, Modi et Xi ont manifesté un intérêt détaillé pour le règlement du conflit en Ukraine et ont proposé activement leurs bons offices pour aider à trouver une solution au problème », a déclaré Peskov aux journalistes ;

La réaction positive de Poutine : Le président russe a sincèrement salué la volonté et l'initiative de paix des deux dirigeants ;

Informations complètes sur la situation : Il est rapporté que Poutine a fourni aux dirigeants de Pékin et de Delhi des informations détaillées sur la situation réelle sur le champ de bataille et autour des négociations.

Sommet de New Delhi : le thème de l'Ukraine au centre des débats

Lors des réunions bilatérales en marge des BRICS, l'accent est mis sur les questions de sécurité :

Le sujet principal à l'ordre du jour : Le conseiller du président russe, Iouri Ouchakov, avait précédemment souligné que le sujet de l'Ukraine serait l'un des principaux points de discussion lors des réunions bilatérales du sommet ;

La plateforme de New Delhi : Dans cette conférence de haut niveau accueillie par l'Inde, la résolution diplomatique des conflits mondiaux est devenue une priorité aux côtés des relations multilatérales ;

Une position équilibrée : L'Inde et la Chine maintiennent une position neutre depuis le début du conflit, prônant le dialogue et la trêve.

Médiation de la Chine et de l'Inde : une opportunité de paix attendue par le monde

L'implication de Pékin et de Delhi crée un nouvel équilibre des forces dans la politique internationale :

Les leaders du Sud global : La médiation conjointe ou indépendante de ces deux pays, qui contrôlent près d'un tiers de la population mondiale et des économies puissantes, a un poids considérable pour les deux parties ;

Une diplomatie alternative à la pression occidentale : Dans un contexte de pression hégémonique des États-Unis et de l'Europe, le format de paix proposé par les deux géants asiatiques pourrait constituer un pont plus favorable au compromis ;

Perspectives de négociations : Si les efforts de Pékin et de Delhi passent à une phase pratique, il est fort probable qu'une base réelle soit créée pour reprendre les pourparlers de paix à l'automne.

Le dialogue ouvert de Xi Jinping et Narendra Modi avec Vladimir Poutine est considéré comme un signal diplomatique important pour mettre fin à la guerre et revenir à la table des négociations.

Selon vous, l'intervention et la médiation de la Chine et de l'Inde peuvent-elles mettre fin au conflit armé en Ukraine ? L'Occident et Kiev peuvent-ils accepter les conditions de paix proposées par Pékin et Delhi ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse des étapes diplomatiques cruciales avec vos proches et les passionnés de politique !