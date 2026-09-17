Israël utilise le réseau neuronal « ImiSight » pour démolir les maisons palestiniennes

En Cisjordanie, point névralgique du Moyen-Orient, les technologies numériques et les algorithmes militaires sont devenus des armes redoutables contre les droits humains. Selon une enquête retentissante publiée par la chaîne qatarie Al Jazeera, le gouvernement israélien utilise activement un système d'intelligence artificielle (IA) appelé « ImiSight » pour identifier et démolir rapidement les maisons et structures sur les terres palestiniennes. Développé par le célèbre groupe de défense israélien Rafael, ce réseau neuronal analyse les images satellites, les photos aériennes et les données des drones via des algorithmes d'apprentissage profond, marquant automatiquement tout changement ou réparation dans le paysage palestinien comme une « construction illégale ».

Testé initialement dans les villages bédouins du désert du Néguev, causant le déplacement de plus de 2 600 habitants, ce système est désormais largement déployé en Cisjordanie par une nouvelle unité spéciale de l'Autorité foncière israélienne. Les défenseurs des droits humains qualifient cela d'« annexion intelligente », soulignant que pendant que les abris des Palestiniens sont détruits sur ordre d'algorithmes, les avant-postes illégaux des colons israéliens sont légalisés par l'État.

Comment l'intelligence artificielle a-t-elle fait bondir de 80 % les démolitions de maisons en Cisjordanie, quels objectifs géopolitiques se cachent derrière la technologie de Rafael, et la communauté internationale peut-elle stopper cette répression numérique ?

Plateforme « ImiSight » : Paysage sous radar et algorithme de démolition

Le mécanisme d'IA révélé par l'enquête d'Al Jazeera :

Produit du groupe militaire « Rafael » : Une plateforme cloud créée par le géant de la défense israélien, capable de scanner de vastes zones avec une grande précision ;

Synchronisation drones et satellites : Le système enregistre automatiquement tout mouvement de mur, de tente ou de construction en quelques secondes grâce à des images haute résolution et une surveillance par drones ;

« Facteur multiplicateur de force » : L'algorithme analyse les changements sur le terrain sans intervention humaine, accélérant considérablement le processus d'alerte et de déploiement d'engins lourds pour les démolitions ;

Test dans le désert du Néguev : Auparavant, ce système a scanné plus de 10 700 km² dans le Néguev, entraînant l'expulsion forcée de plus de 2 600 Bédouins palestiniens de leurs foyers.

« Un bond de 80 % et 1 288 objets » : Quand les chiffres parlent

Statistiques alarmantes révélées par les organisations de défense des droits humains Shalom Achshav (La Paix Maintenant) et Kerem Navot :

Augmentation drastique des démolitions : En Cisjordanie (zone C) et à Jérusalem-Est, le rythme des démolitions de maisons et structures entre 2023 et 2025 a augmenté de 80 % par rapport à la période 2010-2022 ;

Antirecords annuels et mensuels : Alors qu'auparavant 966 bâtiments étaient détruits en moyenne par an, au cours des 9 premiers mois de 2025, où l'IA a été activement utilisée, un nombre record de 1 288 structures palestiniennes ont été rasées ;

Unité spéciale d'avril 2025 : La création d'une unité spéciale au sein de l'Autorité foncière israélienne, dédiée à la « détection et répression des infractions » via des outils d'IA, a encore accéléré le processus.

« Annexion intelligente » et double standard : Qui subit le bulldozer, qui reçoit des privilèges ?

Conclusions tranchantes des analystes internationaux sur cette politique :

Asymétrie juridique : D'un côté, les maisons et structures agricoles des Palestiniens sur leurs propres terres sont jugées « illégales » par le scanner IA et impitoyablement détruites ;

Feu vert pour les colonies juives : De l'autre, durant la même période, les autorités israéliennes ont approuvé la construction de plus de 40 000 unités de logement dans les colonies illégales de Cisjordanie et érigé 185 nouveaux avant-postes ;

Légalisation par l'État : Alors qu'aucun permis de construire n'est accordé aux Palestiniens, l'infrastructure des colons est entièrement financée par le budget de l'État ;

Expulsion forcée : Les défenseurs des droits affirment que la technologie d'IA est utilisée comme une arme numérique clé pour évincer la population de ses terres historiques et annexer totalement les territoires.

L'utilisation de systèmes d'IA militaires pour détruire les foyers de civils est devenue une réalité effrayante, illustrant à quel point les technologies modernes du XXIe siècle peuvent être dangereuses et inhumaines.

Selon vous, l'utilisation de l'IA pour démolir les maisons palestiniennes et les déplacer doit-elle être considérée comme un crime de guerre ? Les organisations internationales et l'ONU peuvent-elles empêcher les entreprises technologiques de participer à de tels projets ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et diffusez cette enquête sur les droits humains et la sécurité numérique !