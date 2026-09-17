Lisez 15 minutes par jour et gagnez de l'argent : une initiative originale lancée à Singapour

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Lisez 15 minutes par jour et gagnez de l'argent : une initiative originale lancée à Singapour

À Singapour, une initiative originale a été lancée pour encourager les gens à s'éloigner un peu de leur téléphone et à lire. Désormais, les habitants peuvent gagner des pièces virtuelles en lisant au moins 15 minutes par jour et en enregistrant leur temps sur une plateforme numérique dédiée.

Le projet est mené par le Conseil national des bibliothèques de Singapour dans le cadre du mouvement ReadSG. La règle est simple : le participant lit au moins 15 minutes par jour et enregistre le temps passé dans le système.

1 000 pièces virtuelles équivalent à 1 dollar singapourien.

À première vue, la récompense peut sembler modeste. Cependant, le projet vise davantage à instaurer une habitude de lecture régulière qu'à générer des revenus. Un participant qui lit 15 minutes par jour peut accumuler 7 300 pièces virtuelles en un an.

Grâce à cette initiative, Singapour promeut une alternative au « doomscrolling », cette habitude de consulter du contenu en continu et sans but sur les réseaux sociaux.

Les experts soulignent que la lecture de textes longs est liée à la concentration, à une compréhension plus profonde de l'information et à la pensée critique.

Fait intéressant, selon les résultats du PISA 2022, Singapour figure parmi les pays les plus performants au monde en matière de compréhension de l'écrit chez les élèves de 15 ans. 89 % d'entre eux ont atteint au moins le deuxième niveau.

ReadSGConseil National Des Bibliothèques De SingapourDoomscrollingPISA-2022Singapour
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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