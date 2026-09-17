Le Royaume-Uni veut diffuser Internet depuis la stratosphère comme alternative à Starlink

Le Royaume-Uni a lancé des travaux pour créer une alternative unique aux systèmes de communication par satellite comme Starlink, devenu mondialement populaire. Selon ixbt.com, l'accent est mis cette fois sur des drones à haute altitude capables de voler pendant des semaines dans la stratosphère. Cette initiative devrait constituer une étape importante pour assurer la stabilité de la communication et d'Internet sur le territoire national ainsi que dans d'autres zones dépourvues d'infrastructures terrestres. C'est ce que rapporte le site Ixbt.com.

L'agence britannique pour les recherches et inventions prometteuses, ARIA, a alloué 94 millions de dollars au programme Enduring Atmospheric Platforms dans ce domaine. Actuellement, 18 projets différents sont financés dans le cadre de ce programme. Le projet est prévu sur trois ans et demi et comprend trois étapes : d'abord la création des technologies de base, ensuite l'intégration et les tests des systèmes prêts, et enfin la mise en œuvre pratique.

Capacités des pseudo-satellites dans la stratosphère

L'essence principale du projet consiste à utiliser des pseudo-satellites à haute altitude appelés HAPS. Ces appareils volant à environ 19 km d'altitude sont conçus pour accomplir des tâches telles que fournir Internet et la téléphonie mobile à de vastes zones sans avoir à lancer des milliers de satellites en orbite. L'un des objectifs principaux du programme est de créer une plateforme capable de transporter des équipements de télécommunication d'une puissance de 300 W et de rester en vol stationnaire pendant au moins une semaine.

Des experts et des startups proposent diverses solutions d'ingénierie. Par exemple, la startup Menapia promeut le projet Carousel, qui envisage un réseau de drones opérant à environ 19 km d'altitude capable de couvrir tout le territoire du Royaume-Uni. La société VFP Aerospace développe un concept différent, ne reposant pas sur l'autonomie extrême d'un seul appareil, mais proposant un système de relais continu où un autre drone remplace automatiquement celui qui revient pour se recharger. Le coût estimé de ces drones est de 67 000 dollars.

Solutions non conventionnelles et perspectives d'avenir

La partie technique du projet ne se limite pas à la conception des appareils, mais inclut également des questions de transfert d'énergie sans fil. La société Scalable Laser développe un système d'alimentation utilisant des lasers de puissance et des récepteurs photoélectriques. Space Solar Engineering étudie des moyens de transmettre l'énergie par radiofréquences et micro-ondes. L'une des idées les plus inhabituelles, présentée par des chercheurs de l'Université de Bath, vise à utiliser les ondes de gravité atmosphériques causées par les processus météorologiques et le relief pour augmenter la durée de vol des appareils en altitude.

L'agence ARIA examine diverses constructions, allant des avions fonctionnant à l'énergie solaire aux dispositifs expérimentaux dotés d'ailes rotatives au lieu d'hélices traditionnelles. À l'avenir, ces systèmes devraient devenir de véritables tours de communication dans le ciel, capables de fournir une connectivité haut débit à de vastes régions sans avoir besoin de constellations de satellites complexes.