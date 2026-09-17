Un jeune homme de 18 ans qui pensait avoir trouvé des pièces ordinaires découvre un trésor en or de plusieurs millions d'euros dans un mur

·4·Monde
Un jeune homme de 18 ans qui pensait avoir trouvé des pièces ordinaires découvre un trésor en or de plusieurs millions d'euros dans un mur

En travaillant sur un chantier en Belgique, Kobe, 18 ans, pensait avoir trouvé de simples pièces de 1 euro. Mais sa découverte suivante s'est avérée bien plus précieuse qu'il ne l'imaginait.

Kobe et ses collègues ont découvert des lingots d'or, des pièces et d'autres fragments d'or lors de l'inspection d'un mur dans une vieille cave.

Ce qui était initialement pris pour des pièces ordinaires s'est révélé être un trésor estimé à environ 9 millions d'euros.

Ce qui semblait être une pièce ordinaire au premier coup d'œil s'est transformé en un trésor de plusieurs millions d'euros.

La question la plus intéressante est : à qui appartient ce trésor ?

Les ouvriers ont immédiatement signalé la découverte aux autorités. Actuellement, les responsables mènent une enquête pour identifier le véritable propriétaire du trésor. La journée ordinaire de Kobe sur le chantier s'est ainsi terminée par la découverte inattendue d'un trésor. Cependant, la richesse n'est pas encore en sa possession, car les recherches pour déterminer à qui elle appartient sont en cours.

KobeChantier en BelgiqueTrésor de 9 millions d'eurosKobe et ses collèguesDécouverte historique
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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