Mère pour la troisième fois à 60 ans : des ovules congelés il y a 15 ans deviennent un miracle inattendu

À Moscou, Marina K., âgée de 60 ans, est devenue mère pour la troisième fois en utilisant ses propres ovules congelés il y a 15 ans. Docteur en sciences biologiques, cette femme a non seulement étudié les processus de vieillissement, mais a également profité des opportunités médicales uniques dans sa propre vie.

Marina K. avait fait congeler ses ovules en 2010. 15 ans plus tard, elle est tombée enceinte grâce à la méthode de fécondation in vitro (FIV).

Les ovules conservés il y a 15 ans lui ont permis d'avoir un enfant à l'âge de 60 ans.

Pendant la grossesse, les médecins ont suivi la patiente régulièrement. Lors des examens, un fibrome utérin a été détecté. Pour cette raison, il a été décidé de procéder à une césarienne à la 38e semaine de grossesse. Une tumeur bénigne a également été retirée pendant l'opération.

L'opération a permis la naissance d'un petit garçon en bonne santé. Les médecins ont non seulement surveillé l'état de la mère et de l'enfant, mais ont également réussi à préserver l'utérus.