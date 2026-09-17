Des épreuves olympiques se tiendront sur une rivière infestée de crocodiles

·2·Monde
Des épreuves olympiques se tiendront sur une rivière infestée de crocodiles

Pour les Jeux olympiques de 2032, il est prévu d'organiser les épreuves d'aviron sur la rivière Fitzroy, où vivent des crocodiles. C'est ce qu'a rapporté «The Athletic».

Il est noté que le Comité international olympique a approuvé cette rivière comme l'un des sites de compétition.

Auparavant, l'organisation GIICA, responsable de la construction et de la modernisation des infrastructures sportives pour les Jeux olympiques et paralympiques de Brisbane 2032, a jugé la rivière Fitzroy adaptée aux épreuves de canoë et de kayak. Les experts ont étudié les paramètres principaux de la rivière et ont déclaré qu'elle répondait aux exigences de la fédération sportive internationale.

Cependant, la présence de crocodiles dans la zone soulève la question de la sécurité. Le Premier ministre du Queensland, David Crisafulli, a déclaré que les autorités régionales prendraient les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs.

Les rameurs de l'équipe nationale australienne s'entraînent régulièrement sur la rivière Fitzroy. Des compétitions universitaires y sont également organisées.

Les Jeux olympiques d'été de 2032 auront lieu à Brisbane, en Australie. Il est prévu que certaines épreuves se déroulent en dehors de la ville, notamment dans des centres régionaux.

La rivière Fitzroy est l'un des plus grands plans d'eau du Queensland, connue pour son paysage naturel et pour être l'un des habitats des crocodiles.

Jeux Olympiques 2032Rivière FitzroyGIICAQueenslandAustralie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Lisez 15 minutes par jour et gagnez de l'argent : une initiative originale lancée à SingapourLisez 15 minutes par jour et gagnez de l'argent : une initiative originale lancée à SingapourAujourd'hui, 15:27Mère pour la troisième fois à 60 ans : des ovules congelés il y a 15 ans deviennent un miracle inattenduMère pour la troisième fois à 60 ans : des ovules congelés il y a 15 ans deviennent un miracle inattenduAujourd'hui, 15:21L'homme le plus âgé d'Europe est décédé à 112 ansL'homme le plus âgé d'Europe est décédé à 112 ansAujourd'hui, 15:19L'administration Trump refuse un visa à Mahmoud Abbas pour l'Assemblée générale des Nations UniesL'administration Trump refuse un visa à Mahmoud Abbas pour l'Assemblée générale des Nations UniesAujourd'hui, 15:02La Biélorussie déploie des troupes à la frontière polono-lituanienne : le « talon d'Achille » de l'OTAN est-il encerclé ?La Biélorussie déploie des troupes à la frontière polono-lituanienne : le « talon d'Achille » de l'OTAN est-il encerclé ?Aujourd'hui, 14:50L'ancien chef du Service de sécurité de l'État de Géorgie, Grigol Liluashvili, condamné à 13 ans de prisonL'ancien chef du Service de sécurité de l'État de Géorgie, Grigol Liluashvili, condamné à 13 ans de prisonAujourd'hui, 14:46
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
52 kilos d'or offerts à la mariée : une enquête ouverte sur le mariage
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
Un python domestique a-t-il dévoré un enfant ? Des rapports au Vietnam sèment la panique
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
La rotation de la Terre s'accélère : le système horaire mondial pourrait changer
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Une mariée ouzbèke disparaît avec 5 millions de lires en or en Turquie
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un ânon de deux semaines a disparu et a été retrouvé mort dans des conditions atroces le lendemain
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un père fabrique des médicaments chez lui pour sauver son fils
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Un objet mystérieux ressemblant à une méduse est apparu sur Mars
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent