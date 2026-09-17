Des épreuves olympiques se tiendront sur une rivière infestée de crocodiles

Pour les Jeux olympiques de 2032, il est prévu d'organiser les épreuves d'aviron sur la rivière Fitzroy, où vivent des crocodiles. C'est ce qu'a rapporté «The Athletic».

Il est noté que le Comité international olympique a approuvé cette rivière comme l'un des sites de compétition.

Auparavant, l'organisation GIICA, responsable de la construction et de la modernisation des infrastructures sportives pour les Jeux olympiques et paralympiques de Brisbane 2032, a jugé la rivière Fitzroy adaptée aux épreuves de canoë et de kayak. Les experts ont étudié les paramètres principaux de la rivière et ont déclaré qu'elle répondait aux exigences de la fédération sportive internationale.

Cependant, la présence de crocodiles dans la zone soulève la question de la sécurité. Le Premier ministre du Queensland, David Crisafulli, a déclaré que les autorités régionales prendraient les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs.

Les rameurs de l'équipe nationale australienne s'entraînent régulièrement sur la rivière Fitzroy. Des compétitions universitaires y sont également organisées.

Les Jeux olympiques d'été de 2032 auront lieu à Brisbane, en Australie. Il est prévu que certaines épreuves se déroulent en dehors de la ville, notamment dans des centres régionaux.

La rivière Fitzroy est l'un des plus grands plans d'eau du Queensland, connue pour son paysage naturel et pour être l'un des habitats des crocodiles.