L'homme le plus âgé d'Europe est décédé à 112 ans

L'Italien Vitantonio Lovallo est décédé à l'âge de 112 ans. Jusqu'à sa mort, il était considéré comme l'homme le plus âgé vivant en Europe. L'information a été rapportée par le « Corriere della Sera », l'ANSA et le Gerontology Research Group.

Lovallo vivait dans le village de Sarnelli, dans la commune d'Avigliano, province de Potenza, dans la région de Basilicate, au sud de l'Italie. Il est né en 1914 et a célébré son 112e anniversaire en mars 2026.

Sur les documents officiels, sa date de naissance est indiquée au 28 mars 1914. Cependant, Lovallo et sa famille ont toujours affirmé qu'il était né le 25 mars. Selon le Gerontology Research Group, cet écart est dû à un retard dans l'enregistrement de sa naissance.

Dans sa jeunesse, Lovallo a travaillé comme berger et muletier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été mobilisé et, après septembre 1943, il a été capturé par les troupes allemandes en Grèce. Il a ensuite été déporté dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne et libéré le 8 mai 1945.

Après la guerre, Lovallo est retourné dans sa région natale de Basilicate et a passé la majeure partie de sa vie à Sarnelli. Il avait trois enfants : deux filles et un fils.

Le maire d'Avigliano, Giuseppe Mecca, a décrit la vie de Lovallo, à l'occasion de son décès, comme une existence longue, simple et pleine d'énergie, marquée par l'amour pour sa famille et sa terre natale.

Vitantonio Lovallo est décédé le 15 septembre 2026 à Avigliano à l'âge de 112 ans. Ses funérailles sont prévues le 17 septembre en l'église San Vincenzo Ferreri du village de Sarnelli.

Après le décès de Lovallo, le titre d'homme le plus âgé d'Europe est revenu au Portugais Joaquim Varela, âgé de 111 ans. Il est né le 1er juin 1915 et son âge a été validé par le Gerontology Research Group.

Par ailleurs, la personne la plus âgée d'Europe est la Britannique Ethel Caterham, âgée de 117 ans. Elle est née le 21 août 1909. Selon le Gerontology Research Group, Varela occupe la 32e place sur la liste des personnes les plus âgées d'Europe, après 31 femmes.