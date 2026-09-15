Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil

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Au Japon, un participant gagne 14 000 $ pour 90 minutes de sommeil

Connue pour ses matelas, Koala Japan organise au Japon un concours tout à fait inhabituel : une compétition de sommeil. Les participants y démontreront leurs meilleures capacités de sommeil pour tenter de remporter une importante récompense financière, rapporte le « Tokyo Weekender ».

Il est précisé que cet événement insolite aura lieu le 5 octobre à Tokyo. Selon les règles du concours, les participants devront dormir pendant 90 minutes sur un matelas Koala. Cependant,

le gagnant ne sera pas déterminé par une simple observation. Les organisateurs utiliseront des équipements spéciaux pour surveiller le processus de sommeil des participants et évaluer sa qualité.

Notamment, pendant la compétition, la profondeur du sommeil, la rapidité d'endormissement et la stabilité de la position de sommeil seront mesurées. Les données collectées seront analysées et le participant ayant obtenu le meilleur résultat sera déclaré vainqueur.

Le prix principal du concours est naturellement très attractif. Le gagnant recevra 2,22 millions de yens, soit environ 14 300 à 14 400 dollars américains au taux de change actuel.

Fait intéressant, le montant de la récompense n'a pas été choisi au hasard. 2,22 millions de yens rappellent le son « Zzz » qui symbolise le sommeil dans la culture populaire. Ainsi, l'entreprise a intégré le thème principal du concours, le sommeil, dans le montant du prix.

La compétition ne se limite pas au grand prix. Plusieurs catégories supplémentaires ont été créées pour les participants.

Parmi elles, le sommeil le plus profond et la position la plus inhabituelle ou même « acrobatique » pendant le repos.

Cependant, il ne suffira pas de s'allonger sur le matelas pour dormir. Les organisateurs préparent également les participants à diverses situations imprévues.

En particulier, avant le début de chaque « étape », les participants feront des exercices d'étirement. De plus, ils recevront des objets aléatoires susceptibles d'influencer la qualité de leur repos.

En outre, pendant la compétition, des « perturbations du sommeil » imprévues seront organisées pour les participants. Cela pourrait rendre le concours encore plus intéressant et complexe.

Les organisateurs ne révèlent pas encore en quoi consisteront ces « perturbations ». Par conséquent, les surprises qui attendent les participants restent un mystère.

Koala JapanTokyo WeekenderTokyo5 OctobreConcours De Sommeil
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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