Un faux commissariat de police actif pendant huit mois dans un hôtel en Inde a été démantelé

·3·Monde
Un faux commissariat de police actif pendant huit mois dans un hôtel en Inde a été démantelé

Dans l'État indien du Bihar, des escrocs ont mis en place un faux commissariat de police dans un hôtel pendant près de huit mois, extorquant de l'argent aux habitants. L'incident insolite s'est produit dans la ville de Banka.

Les escrocs utilisaient des uniformes et des insignes ressemblant à ceux de la vraie police pour « servir » dans l'hôtel. Ils acceptaient diverses plaintes et demandes, exigeant de l'argent des citoyens en échange de la résolution de problèmes ou d'une aide.

Les membres du groupe promettaient également aux habitants de les aider à trouver un emploi dans la police ou à obtenir des logements sociaux en échange d'argent. Certains villageois ont même été embauchés pour travailler comme « policiers » dans le faux commissariat et étaient payés à la journée.

Le plus surprenant est que le faux commissariat était situé à seulement 500 mètres du véritable poste de police. Pendant tout ce temps, les escrocs se sont fait passer pour de véritables agents des forces de l'ordre.

La fraude a été découverte par hasard. L'un des vrais policiers a remarqué que certains des « officiers » portaient des armes fabriquées dans des ateliers locaux au lieu d'armes de service. Une enquête a ensuite permis de révéler les activités du groupe.

En conséquence, au moins six membres du groupe, dont deux femmes, ont été arrêtés. Le principal organisateur du groupe était recherché au moment des faits.

BiharBankaFausse policeEscroquerieInde
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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