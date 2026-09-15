Une vache à 70 millions de dollars : pourquoi Viatina-19 est-elle si chère ?

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Une vache à 70 millions de dollars : pourquoi Viatina-19 est-elle si chère ?

Le prix d'une vache peut-il atteindre 70 millions de dollars ? Élevée au Brésil, Viatina-19 est devenue l'un des bovins les plus précieux au monde avec cette valeur. Cependant, son prix n'est pas déterminé par sa viande ou sa taille imposante, mais par son potentiel génétique.

33 % de sa propriété a été vendue pour 21 millions de dollars

Lors d'une récente vente aux enchères, 33 % des droits de propriété de Viatina-19 ont été vendus pour près de 21 millions de dollars.

Après cet accord, la valeur totale de la vache a été estimée à environ 70 millions de dollars.

Le plus intéressant : Viatina-19 n'est pas considérée comme du bétail ordinaire, mais comme un actif génétique précieux. Viatina-19 appartient à la race Nelore élevée au Brésil. Ses principaux avantages sont :

résistance aux climats chauds ;

immunité élevée contre les maladies ;

un poids d'environ 1100 kilogrammes ;

capacité à transmettre ses caractéristiques génétiques à sa descendance à un haut niveau.

Les experts expliquent la valeur de Viatina-19 principalement par ses capacités d'élevage. L'utilisation de ses caractéristiques génétiques peut générer des revenus importants dans les domaines de la production d'embryons et de la sélection.

Viatina-19NelorePotentiel GénétiqueBrésilÉlevage
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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