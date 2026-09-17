La danse d'un père et de sa fille lors d'un mariage au Kazakhstan devient virale (vidéo)

Au Kazakhstan, une vidéo montrant un père et sa fille dansant ensemble lors d'une cérémonie de mariage est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La vidéo montre le père et la fille dansant avec enthousiasme au rythme de la chanson « Gentleman » de PSY. Leur performance a attiré l'attention des invités, dont certains se sont joints à la danse.

La manière libre et joyeuse dont le père danse avec sa fille a particulièrement suscité des réactions chaleureuses de la part des internautes.

La vidéo s'est largement répandue sur le segment kazakh d'Internet et est partagée par les utilisateurs avec divers commentaires.