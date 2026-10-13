Un powerbank prend feu à bord d'un avion en Inde (vidéo)
En Inde, un powerbank a pris feu à bord d'un avion de la compagnie IndiGo reliant Delhi à Chennai. En raison de l'incident, l'avion a dû dévier de sa trajectoire et atterrir à l'aéroport d'Hyderabad.
Selon le journal The Indian Express du 11 octobre 2026, l'incident s'est produit sur le vol 6E 6115. Après l'apparition de fumée dans le compartiment à bagages supérieur, le personnel de bord a agi rapidement pour éteindre le feu.
Conformément aux protocoles de sécurité, les pilotes ont dérouté l'avion vers l'aéroport international Rajiv Gandhi d'Hyderabad. L'appareil a atterri en toute sécurité et aucun passager ni membre d'équipage n'a été blessé.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent le personnel de bord et certains passagers tentant d'éteindre l'incendie dans le compartiment à bagages.
Après l'incident, un autre avion a été affrété pour transporter les passagers vers Chennai. La compagnie IndiGo a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'incident.
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