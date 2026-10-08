Un passager tentant d'ouvrir une porte d'avion meurt en plein vol

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Un passager tentant d'ouvrir une porte d'avion meurt en plein vol

Le 6 octobre dernier, un incident inattendu s'est produit à bord d'un avion reliant Nairobi à Lagos, au Nigeria. En plein vol, un passager a résisté à l'équipage, tentant d'abord de pénétrer dans le cockpit, puis d'ouvrir la porte de l'appareil. Il est décédé à la suite de cet incident. C'est ce qu'a rapporté le site « Legit.ng », citant l'Autorité de l'aviation civile du Nigeria.

Il est précisé que ce passager avait été initialement transporté à Madagascar par la compagnie aérienne. Cependant, il a été refoulé par les autorités douanières locales et l'entrée sur le territoire malgache lui a été refusée. Kenya Airways a donc été contrainte de le ramener au Nigeria sur le même itinéraire.

Pendant le vol retour, le comportement de l'homme a radicalement changé et il est devenu agressif. Il a d'abord tenté de forcer l'entrée du cockpit, mais l'équipage l'en a empêché. Le passager s'est ensuite dirigé vers la porte arrière de l'avion pour tenter de l'ouvrir.

Afin d'assurer la sécurité des autres passagers et d'éviter une escalade de la situation, les membres de l'équipage ont maîtrisé l'homme et lui ont attaché les mains dans le dos. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux montrent le passager tentant d'ouvrir la porte alors que l'avion était en plein vol.

Selon Kenya Airways, le passager a perdu connaissance environ 20 minutes avant l'atterrissage à Lagos. L'équipage lui a immédiatement prodigué les premiers secours. Malgré cela, après l'atterrissage de l'avion à l'aéroport international Murtala-Muhammed de Lagos vers 21h41, le personnel médical a examiné le passager et a constaté son décès.

Pour l'instant, l'identité, la nationalité et l'âge du défunt, ainsi que les causes exactes de son décès, n'ont pas été officiellement révélés. La police nigériane a ouvert une enquête sur cet incident.

Michael Achimugu, porte-parole de l'Autorité de l'aviation civile du Nigeria, a appelé à ne pas tirer de conclusions hâtives avant la fin de l'enquête. Il a précisé que si la famille du défunt le juge nécessaire, elle peut demander une expertise médico-légale.

Kenya Airways a exprimé ses condoléances aux proches du défunt. La compagnie aérienne a déclaré qu'elle coopérerait pleinement avec les autorités locales et les organismes de contrôle de l'aviation dans le cadre de l'enquête.

Kenya AirwaysNigeriaAéroport Murtala-MuhammedIncident aérienTransport aérien
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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