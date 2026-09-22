Un powerbank prend feu dans un avion : un vol KLM contraint de retourner à Amsterdam

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Un powerbank prend feu dans un avion : un vol KLM contraint de retourner à Amsterdam

Le 17 septembre 2026, un powerbank a pris feu à bord d'un avion de la compagnie KLM reliant Amsterdam à Curaçao. L'incident s'est produit en classe affaires, environ 5,5 heures après le décollage.

Selon RTL Nieuws, le powerbank appartenait à Kamiel Erlings, ancien ministre néerlandais des Transports et ancien dirigeant de KLM. Un passager a rapporté que l'appareil était en cours de chargement au moment de l'incident. Erlings aurait subi des blessures légères, bien que KLM ait refusé de confirmer l'identité du passager.

Selon un passager, un bruit ressemblant à une forte explosion a été entendu, suivi de l'apparition de flammes près d'un siège. L'équipage a rapidement maîtrisé l'incendie et calmé les passagers.

En raison de l'incident, le commandant de bord a décidé d'interrompre le vol au-dessus de l'océan Atlantique et de retourner à l'aéroport de Schiphol à Amsterdam. Le vol transportait 322 passagers. Ils ont été logés à l'hôtel aux frais de KLM et ont repris leur voyage vers Curaçao le lendemain.

Selon les règles de KLM, les passagers sont autorisés à emporter des powerbanks, mais leur utilisation ou leur chargement pendant le vol est strictement interdit. La compagnie mène actuellement une enquête sur l'incident.

Kamiel Erlings a été ministre des Transports des Pays-Bas de 2007 à 2010. Il a ensuite travaillé au sein de la direction d'Air France-KLM et a occupé le poste de président-directeur général de KLM entre 2013 et 2014.

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Charos
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