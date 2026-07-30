Un bloc d'alimentation prend feu dans le métro de Singapour

·26·Monde
Un bloc d'alimentation prend feu dans le métro de Singapour

À la station de métro Buangkok MRT à Singapour, une situation dangereuse de courte durée s'est produite en raison de la fumée émanant du bloc d'alimentation (power bank) situé dans le sac à dos d'un passager.

Un agent de sécurité des transports en commun en service sur les lieux est intervenue immédiatement et a éliminé la fumée à l'aide d'un extincteur à poudre. Grâce à des mesures rapides, la propagation de l'incendie a été évitée et personne n'a été blessé lors de l'incident.

Selon les informations préliminaires, les autorités compétentes ont indiqué que l'incident pourrait être lié à la surchauffe d'une batterie lithium-ion et ont annoncé qu'une enquête était en cours.

Les expertssoulignent que les blocs d'alimentation et autres appareils dotés de batteries lithium-ion peuvent fumer ou s'enflammer lorsqu'ils sont endommagés mécaniquement, surchauffés ou défectueux. Par conséquent, il est recommandé aux citoyens d'utiliser uniquement des appareils certifiés, de ne pas utiliser de power banks gonflés ou endommagés et de ne pas recharger ces dispositifs sans surveillance.

SingapourBuangkok
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