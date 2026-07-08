Erdogan évoque le plan de Trump : la Turquie active deux canaux sur l'Ukraine

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Erdogan évoque le plan de Trump : la Turquie active deux canaux sur l'Ukraine

Le président turc Recep Tayyip Erdoğan a annoncé son soutien aux initiatives de paix du président américain Donald Trump concernant la question ukrainienne.

Selon le journal Milliyet, il s'est exprimé à ce sujet lors du sommet de l'OTAN à Ankara. Erdoğan a souligné que la Turquie utilise également les canaux de communication existants avec la Russie pour résoudre le conflit.

Erdoğan soutient l'initiative de Trump

Le dirigeant turc a évalué positivement la position de Trump concernant l'instauration de la paix en Ukraine.

« Je soutiens la position de M. Trump sur la paix en Ukraine et je déclare que nous appuyons son initiative d'établir une liste des besoins prioritaires de l'Ukraine », a déclaré Erdoğan.

Cette déclaration a été faite dans le contexte du sommet de l'OTAN et a montré la volonté d'Ankara de poursuivre le dialogue avec Washington sur la question ukrainienne.

Ankara maintient également le contact avec la Russie

Erdoğan a souligné que la Turquie utilise non seulement les canaux diplomatiques avec l'Occident, mais aussi ceux existants avec la Russie pour résoudre le conflit.

Cela signifie qu'Ankara cherche à préserver son rôle de médiateur dans le dossier ukrainien. La Turquie a déjà tenté par le passé d'être une plateforme de dialogue entre Moscou et Kiev.

Zelensky participe également au sommet de l'OTAN

Le sommet de l'OTAN se tient à Ankara les 7 et 8 juillet.

Selon les rapports, les membres européens de l'alliance espèrent renforcer leurs relations avec le président américain. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky participe également à la réunion et Kiev attend une aide militaire supplémentaire.

La proposition de Poutine en juin a également été mentionnée

Fin juin, le président russe Vladimir Poutine avait déclaré avoir proposé que l'Ukraine limite ses opérations militaires aux régions de Donetsk, Louhansk, Kherson et Zaporijjia.

Selon Poutine, une telle approche pourrait permettre aux forces armées ukrainiennes de transférer des troupes d'autres régions vers ces quatre oblasts. Dans le même temps, il a souligné que cela ne faisait pas partie des plans de la Russie.

La Turquie aspire-t-elle à un nouveau rôle au sein de l'OTAN ?

Auparavant, les médias avaient rapporté que la Turquie cherchait à assumer une partie du rôle des États-Unis au sein de l'OTAN.

La récente déclaration d'Erdoğan montre qu'Ankara choisit la voie consistant à soutenir simultanément les initiatives de Washington et à maintenir le dialogue avec Moscou sur la question ukrainienne.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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