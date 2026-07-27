Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu'après la dissolution de l'URSS, les pays occidentaux ont tenté d'adapter les règles des relations internationales à leurs propres intérêts. Prenant pour exemple les décisions prises en Yougoslavie, il a comparé ce processus au fait de « faire sortir le génie de sa bouteille ».

Cependant, il s'agit de l'interprétation politico-juridique du dirigeant russe. Les événements en Yougoslavie, en particulier la question de la légitimité de l'opération militaire de l'OTAN en 1999, restent l'un des sujets les plus controversés du droit international.

Qu'a exactement dit Poutine ?

Cette déclaration a été prononcée le 26 juillet 2026 à Saint-Pétersbourg, lors d'une rencontre avec des militaires de la marine russe. Poutine a souligné que l'ordre international établi après la Seconde Guerre mondiale repose sur la Charte des Nations Unies.

Selon lui, après l'effondrement de l'Union soviétique, les pays occidentaux, s'estimant vainqueurs de la guerre froide, ont entrepris de réinterpréter les règles en vigueur.

« Des décisions qui ne correspondent en rien à la Charte de l'ONU ont été prises. Ils ont simplement fait sortir le génie de sa bouteille », a déclaré Poutine.

Le président russe a désigné les événements en Yougoslavie et la division du peuple serbe sur le territoire de différents États comme l'exemple le plus frappant de telles décisions.

Quel a été le rôle de l'URSS à l'ONU ?

L'Union soviétique a été l'un des membres fondateurs de l'ONU à partir du 24 octobre 1945. Elle figurait parmi les cinq membres permanents du Conseil de sécurité et disposait du droit de veto.

Après la dissolution de l'URSS, le 24 décembre 1991, Boris Eltsine a informé le Secrétaire général de l'ONU que la Fédération de Russie poursuivait l'adhésion de l'Union soviétique à l'organisation, y compris au Conseil de sécurité. Cette décision a été soutenue par 11 États de la CEI.

Par conséquent, la Russie a conservé le rôle de l'URSS à l'ONU, son statut de membre permanent et son droit de veto. Les propos de Poutine ne signifient pas que les droits officiels ont été annulés, mais plutôt, selon lui, un argument politique selon lequel l'Occident a cherché à réduire l'influence internationale de la Russie.

Pourquoi la Yougoslavie a-t-elle été citée en exemple ?

La République fédérative socialiste de Yougoslavie était également l'un des membres fondateurs de l'ONU. Au début des années 1990, lorsque le pays s'est effondré, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Macédoine et d'autres États sont apparus à sa place.

Les critiques de Poutine visent principalement le conflit du Kosovo et la campagne aérienne menée par l'OTAN contre la Yougoslavie en 1999.

L'OTAN a justifié cette opération militaire par la nécessité de mettre fin aux violences au Kosovo, de prévenir une catastrophe humanitaire et de parvenir à un règlement politique. À l'époque, l'Alliance a accusé les forces serbes d'un usage excessif de la force contre les civils.

L'opération de l'OTAN était-elle autorisée par l'ONU ?

Le plus grand débat juridique est né précisément autour de cette question.

Au moment où l'OTAN a lancé ses frappes aériennes en mars 1999, aucune nouvelle résolution du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant explicitement l'emploi de la force militaire n'avait été adoptée. Le Secrétaire général de l'OTAN de l'époque, Javier Solana, avait ouvertement déclaré qu'en raison d'une opposition probable au Conseil de sécurité, il aurait été impossible d'y faire approuver l'opération.

Après la fin de la campagne aérienne de 78 jours, le 11 juin 1999, la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l'ONU a été adoptée. Elle autorisait le déploiement de forces internationales de sécurité au Kosovo, notamment la mission de la KFOR dirigée par l'OTAN.

C'est pourquoi il existe deux approches différentes de cet événement :

la Russie et un certain nombre de juristes soulignent que les frappes de l'OTAN étaient contraires à la Charte de l'ONU car elles ont été menées sans le mandat du Conseil de sécurité ;

les pays de l'OTAN, quant à eux, justifient l'opération comme une mesure d'urgence nécessaire pour stopper une catastrophe humanitaire.

Que dit la Charte de l'ONU concernant l'usage de la force ?

L'article 2 de la Charte de l'ONU interdit aux États de recourir à la menace ou à l'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout autre pays.

Les principales bases juridiques de l'utilisation de la force militaire en droit international sont :

l'exercice du droit de légitime défense individuelle ou collective lorsqu'un État subit une agression armée ; l'autorisation par le Conseil de sécurité de l'ONU de mesures militaires pour rétablir la paix.

Le droit à l'autodéfense est consacré à l'article 51 de la Charte. Le Conseil de sécurité peut quant à lui appliquer des mesures coercitives dans le cadre du chapitre VII.

L'« intervention humanitaire », en revanche, n'est pas mentionnée dans la Charte de l'ONU comme une base indépendante claire et spécifique. Par conséquent, l'affaire du Kosovo est devenue un précédent controversé interprété différemment par les parties lors des conflits militaires ultérieurs.

Que signifie l'expression « Le génie est sorti de la bouteille » ?

Selon la logique de Poutine, lorsqu'un groupe d'États contourne les règles communes pour employer la force, d'autres pays peuvent également tenter à l'avenir de justifier leurs actions de la même manière.

En d'autres termes, le « génie » n'est pas une seule opération militaire, mais l'habitude d'appliquer les règles différemment selon la situation et les intérêts.

Ce point de vue a déjà été exprimé à plusieurs reprises dans la rhétorique politique extérieure de la Russie. Outre la Yougoslavie, Poutine a également lié les interventions occidentales en Irak et en Syrie à la question de l'autorité du Conseil de sécurité.

La Russie est elle aussi confrontée à cette question

Poutine accuse l'Occident d'appliquer sélectivement le droit international. Cependant, les critiques de Moscou appliquent exactement les mêmes critères aux propres actions militaires de la Russie.

Cela met en évidence le conflit fondamental des relations internationales : les grandes puissances affirment défendre la Charte de l'ONU, mais chacune cherche à expliquer ses actes par des raisons historiques, sécuritaires ou humanitaires particulières.

Par conséquent, le débat ne se résume pas à la question « qui a violé la règle en premier ? ». Le problème central est de savoir si une exception créée par un État peut ultérieurement servir de base juridique pour un autre.

Pourquoi cette déclaration est-elle importante maintenant ?

Les propos de Poutine montrent que le conflit entre la Russie et l'Occident ne se limite pas à l'Ukraine ou aux sanctions. Les parties s'opposent également sur la manière dont l'ensemble du système international façonné après la Seconde Guerre mondiale doit fonctionner.

La Russie affirme exiger un monde multipolaire et des règles identiques pour tous les États. Les pays occidentaux, quant à eux, justifient leurs actions par la nécessité de garantir la sécurité, les droits de l'homme et de stopper les crises humanitaires.

L'expression de Poutine « le génie est sorti de la bouteille » exprime précisément cette crise de confiance : les États ont cessé de croire aux arguments juridiques des uns et des autres, et chaque partie accuse son rival d'appliquer deux poids, deux mesures.

Conclusion principale

Poutine a qualifié les événements de Yougoslavie de tournant où l'Occident s'est écarté de l'ordre international fondé sur la Charte de l'ONU.

Les frappes de l'OTAN en 1999 ont effectivement débuté sans résolution spécifique du Conseil de sécurité de l'ONU autorisant l'usage de la force. Cependant, l'OTAN a justifié cette décision par la nécessité de stopper la crise humanitaire au Kosovo.

Par conséquent, la déclaration de Poutine contient des faits servant de base à un débat juridique, mais la conclusion selon laquelle « l'Occident a totalement détruit le droit international » relève de l'interprétation politique.

Selon vous, est-il possible de recourir à la force sans l'autorisation de l'ONU pour stopper une tragédie humanitaire, ou une décision du Conseil de sécurité est-elle indispensable en toutes circonstances ?