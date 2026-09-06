Trump affirme que Poutine n'a pas l'intention d'attaquer l'OTAN (vidéo)

·3·Monde
Trump affirme que Poutine n'a pas l'intention d'attaquer l'OTAN (vidéo)

Président des États-Unis Donald Trump Donald Trump a déclaré qu'il ne pense pas que le président russe Vladimir Poutine ait l'intention d'attaquer le territoire de l'OTAN. Cette déclaration intervient après un incident grave en Allemagne impliquant un drone chargé d'explosifs.

Un journaliste a demandé à Trump si la découverte d'un drone dans un aéroport allemand ne devrait pas être considérée comme une attaque contre le territoire de l'OTAN. Le président a souligné qu'il communiquait avec Poutine et qu'il le connaissait bien.

Qu'a répondu Trump à la question du journaliste ?

Trump a affirmé qu'il avait discuté avec Poutine et qu'il ne croyait pas que le dirigeant russe ait l'intention d'attaquer l'OTAN.

« Je lui parle. Je le connais très bien. Poutine ne veut pas attaquer le territoire de l'OTAN », a déclaré Trump.

Ainsi, le président américain a minimisé le risque d'une attaque militaire directe de Moscou contre les pays de l'OTAN, malgré l'incident en Allemagne.

Quel était l'incident du drone en Allemagne ?

Il s'agit de l'événement survenu à l'aéroport de Leipzig/Halle. Le gouvernement allemand a annoncé en août qu'un drone équipé d'explosifs et d'un détonateur avait été découvert dans la zone de sécurité de l'aéroport, près d'avions cargo ukrainiens.

Le 1er septembre, le gouvernement allemand a déclaré qu'il tenait la Russie pour responsable de cet incident, Berlin liant cela aux actions hybrides de la Russie.

Cependant, Moscou a rejeté ces accusations, affirmant que l'Allemagne n'avait fourni aucune preuve.

Pourquoi la déclaration de Trump est-elle importante ?

L'incident, survenu sur le territoire de l'Allemagne, membre de l'OTAN, a suscité de vives inquiétudes concernant la sécurité européenne.

Parallèlement, l'ambassadeur de l'OTAN aux États-Unis, Matthew Whitaker, a évalué l'incident en Allemagne dans le contexte des menaces hybrides contre les pays de l'alliance, soulignant la nécessité d'une approche ferme.

L'Allemagne a annoncé une série de mesures contre la Russie après l'incident. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a également exprimé son soutien à l'Allemagne.

Quelle est la position des parties ?

Partie

Position

Donald Trump

Pense que Poutine ne veut pas attaquer le territoire de l'OTAN

Allemagne

Tient la Russie pour responsable de l'incident du drone à l'aéroport

Russie

Rejette les accusations de l'Allemagne

OTAN

A déclaré qu'elle s'opposerait aux menaces contre les États membres

La question principale reste ouverte

Bien que la déclaration de Trump soit politiquement importante, les débats sur l'incident du drone en Allemagne se poursuivent.

La position du président américain est basée sur la conviction que Poutine ne prévoit pas d'attaquer l'OTAN. L'Allemagne et certains représentants de l'OTAN considèrent ces incidents sur le territoire européen comme un problème de sécurité grave.

Par conséquent, la question majeure actuelle concerne les preuves du lien entre l'incident en Allemagne et Moscou, ainsi que les résultats de l'enquête. Moscou continue de nier les accusations.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Erdoğan raconte son souvenir le plus intime et émouvant lié à sa mèreErdoğan raconte son souvenir le plus intime et émouvant lié à sa mèreAujourd'hui, 17:27Incendie tragique lors d'un mariage au Congo : 22 mortsIncendie tragique lors d'un mariage au Congo : 22 mortsAujourd'hui, 17:27État d'urgence nocturne à Rostov : 30 attaques de drones, immeubles détruitsÉtat d'urgence nocturne à Rostov : 30 attaques de drones, immeubles détruitsAujourd'hui, 13:37La Russie durcit ses exigences sur l'Ukraine : détails des négociations au KremlinLa Russie durcit ses exigences sur l'Ukraine : détails des négociations au KremlinAujourd'hui, 13:15«Ils ne se font pas confiance» : un expert révèle le secret du voyage commun de Witkoff et Kushner au Kremlin«Ils ne se font pas confiance» : un expert révèle le secret du voyage commun de Witkoff et Kushner au KremlinAujourd'hui, 13:12Révélations sur les accords secrets du Kremlin : les conditions de Poutine transmises à Kiev par les émissaires de TrumpRévélations sur les accords secrets du Kremlin : les conditions de Poutine transmises à Kiev par les émissaires de TrumpAujourd'hui, 12:16
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Un dragon géant apparaît dans le ciel de Glasgow et stupéfie tout le monde
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le « mariage » de Ronaldo fait trembler Madère : les fans se sont trompés
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le mariage du siècle de Ronaldo : lieu et détails de la cérémonie
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Le joyeux jeu d’enfants couverts de boue dans un village conquiert les réseaux sociaux
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Des cheveux de 2,71 mètres : la femme connue pour avoir des cheveux plus longs que sa taille attire encore l’attention
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Plus de 91 000 canards en caoutchouc lâchés dans la rivière Chicago
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Un jeune médecin démissionne dès son premier jour dans un hôpital privé
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent
Le poisson de l’Apocalypse existe-t-il vraiment ? Les scientifiques répondent