Avertissement sévère de Trump à Macron : « Paris deviendra une ville musulmane »

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Avertissement sévère de Trump à Macron : « Paris deviendra une ville musulmane »

Le président américain Donald Trump a critiqué la politique d'immigration de la France, affirmant avoir déjà averti le dirigeant du pays, Emmanuel Macron, à ce sujet. Selon lui, l'immigration est l'une des causes principales des troubles en Europe.

Le 19 octobre, lors d'un entretien avec des journalistes, Trump a souligné que la France commettait une grave erreur en accueillant des migrants venus de divers pays du monde.

« J'ai averti Macron il y a longtemps. La France fait une grave erreur en acceptant des gens de divers pays du monde. Paris deviendra bientôt une ville musulmane », a déclaré le président américain.

Trump a également appelé les pays européens à renforcer le contrôle de leurs frontières. Il a souligné que si des mesures strictes ne sont pas prises à l'encontre des migrants illégaux et des délinquants, la région pourrait faire face à de graves problèmes. Cette déclaration réaffirme la position critique de Trump sur la politique d'immigration européenne. Cependant, son opinion sur les futurs changements démographiques de Paris est une déclaration politique personnelle et ne doit pas être considérée comme un fait avéré.

Donald TrumpEmmanuel MacronPolitique d'immigration françaiseContrôle des frontières européennesActualités internationales
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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