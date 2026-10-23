Au Tadjikistan, les magiciens, les diseurs de bonne aventure et leurs clients seront placés sur une « liste noire »

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Au Tadjikistan, les magiciens, les diseurs de bonne aventure et leurs clients seront placés sur une « liste noire »

Au Tadjikistan, une lutte à grande échelle a été annoncée contre la superstition au sein de la population, ainsi que contre les cas de fraude et de tromperie des citoyens par la sorcellerie.

Selon les informations officielles du ministère de l'Intérieur du pays, désormais, ceux qui se livrent à de telles activités illégales et trompeuses, ainsi que les personnes qui y ont recours, seront inscrits dans une base de données spéciale (liste) unique.

Qui sera inscrit sur la « liste noire » spéciale ?

Le ministère souligne que le cercle des personnes placées sous surveillance est très large :

  • Diseurs de bonne aventure et magiciens : Ceux qui tirent un profit matériel de la sorcellerie, de la divination et de la tromperie de la population ;

  • Faux religieux : Certaines personnes se faisant passer pour de faux érudits religieux ou des « mollahs » et fournissant des services religieux illégaux ;

  • Personnes impliquées dans l'immoralité et la toxicomanie : Ceux qui se livrent à la prostitution, leurs clients, ainsi que les consommateurs de drogues ;

  • Clients et proches : Plus important encore, les citoyens qui utilisent les services de ces personnes seront également enregistrés sous surveillance.

Surveillance constante et signalement aux organisations

Les personnes inscrites sur la liste seront sous la surveillance constante des forces de l'ordre :

  • Échange d'informations : Si les autorités étatiques et répressives compétentes envoient une demande officielle, les données de ces personnes seront directement transmises depuis la base ;

  • Risque pour la réputation personnelle : Cela pourrait avoir un impact significatif sur les futures activités professionnelles et le statut social de ces individus.

« Ne ternissez pas votre nom devant vos enfants » : l'appel du ministère de l'Intérieur aux citoyens

Le ministère de l'Intérieur du Tadjikistan a appelé tous les citoyens à la vigilance et à rester à l'écart de ce type d'individus :

  • « Le ministère appelle les citoyens à se tenir à l'écart de ces personnes. Ainsi, ils éviteront d'être inscrits sur une liste spéciale sans le savoir et ne terniront pas leur nom devant leurs enfants et la société », indique la déclaration officielle du ministère.

TadjikistanMinistère de l'IntérieurDivinationListe noireSorcellerie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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