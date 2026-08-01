Un prétendu cas de sorcellerie

Une vidéo prétendant qu'une femme a été ensorcelée a circulé sur les réseaux sociaux. On y voit une vieille photo où des aiguilles ont été enfoncées dans les yeux, le nez et la gorge d'une femme.

Les images suivantes montrent que des blessures sont apparues exactement aux mêmes endroits sur le corps de la femme. Cette situation suscite diverses spéculations parmi les internautes.

Certains observateurs ont lié la situation de la photo à de la sorcellerie. Dans les commentaires, les actions de la personne ayant commis cet acte ont été condamnées. Beaucoup ont écrit qu'un tel mal finirait par se retourner contre son auteur.

La cause réelle de l'incident et la véracité des situations présentées dans la vidéo restent inconnues.