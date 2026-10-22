Au Tadjikistan, les diseurs de bonne aventure et les magiciens seront sous surveillance spéciale

Au Tadjikistan, le contrôle contre les activités liées à la divination, à la sorcellerie, à la superstition et à la tromperie des citoyens est renforcé. Le ministère de l'Intérieur du pays a annoncé qu'il prévoyait d'inclure les personnes impliquées dans de telles affaires dans une base de données spéciale.

Selon la déclaration publiée par le ministère le 21 octobre, des personnes de différentes catégories seront inscrites sur la liste. Parmi elles figurent des diseurs de bonne aventure, des praticiens de la sorcellerie et certaines personnes se présentant comme des érudits religieux.

Qui sera inclus dans la liste spéciale ?

Selon les informations du ministère de l'Intérieur, la base de données ne se limitera pas aux diseurs de bonne aventure et aux magiciens. Elle pourrait également inclure des personnes impliquées dans des activités liées à la prostitution, leurs clients et leurs proches, ainsi que des consommateurs de stupéfiants.

Il est noté que les personnes inscrites sur la liste seront sous la surveillance des autorités compétentes. En cas de besoin, des informations à leur sujet seront fournies sur demande des structures autorisées.

Le ministère a lancé un appel aux citoyens

Le ministère de l'Intérieur du Tadjikistan a appelé la population à se méfier des personnes pratiquant la tromperie et les activités basées sur la superstition.

La déclaration du ministère souligne qu'il est important pour les citoyens eux-mêmes et pour leurs familles d'éviter tout contact avec de telles personnes.

Ces mesures visent à prévenir la superstition, la fraude et les activités jugées nuisibles à la société dans le pays.