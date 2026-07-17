Un millionnaire cherchant à vaincre le vieillissement diagnostiqué avec une maladie incurable

L'entrepreneur informatique et millionnaire américain Bryan Johnson, connu pour son idée de renverser le processus de vieillissement, a annoncé avoir reçu un diagnostic de maladie incurable. Il l'a écrit sur les réseaux sociaux, affirmant qu'il lutterait malgré tout contre la maladie. Meduza a rapporté cette information.

L'entrepreneur de 48 ans a déclaré avoir été diagnostiqué avec une gastrite auto-immune. Il s'agit d'une maladie chronique où le système immunitaire attaque les cellules de la muqueuse gastrique qui produisent l'acide chlorhydrique.

« J'ai une maladie auto-immune. Mon estomac est en train de se détruire lui-même. Cette maladie touche 2 à 5 % de la population. En réalité, ce chiffre pourrait être plus élevé, car elle est souvent asymptomatique », a écrit Johnson.

Il a précisé que le diagnostic a été posé en mai de cette année. L'entrepreneur a suggéré que la maladie pourrait avoir été influencée par une mauvaise alimentation durant sa jeunesse, une consommation excessive de fast-food et de boissons gazeuses sucrées, ainsi que par la dépression chronique vécue durant sa carrière.

Johnson a souligné qu'à 21 ans, on lui avait diagnostiqué une hypothyroïdie auto-immune, qui, selon lui, a conduit au développement de cette gastrite. Il a ajouté que les premiers symptômes sont apparus il y a 11 ans, mais que les médecins ne les avaient pas associés à une maladie auto-immune.

Selon lesexperts, si elle n'est pas traitée, la maladie peut entraîner une érosion de la muqueuse gastrique, une carence en vitamine B12, des problèmes de mémoire et de fonctions cognitives, ainsi qu'un risque accru de tumeurs malignes.

À ce jour, la gastrite auto-immune est considérée comme une maladie incurable. La médecine moderne permet uniquement de contrôler ses complications et d'améliorer la qualité de vie du patient.

Selon Bloomberg, Bryan Johnson dépense 2 millions de dollars par an pour préserver sa santé. Plus de 30 médecins et spécialistes surveillent son état. Le millionnaire suit un régime strict, prend des dizaines de compléments alimentaires et de médicaments chaque jour, et effectue des examens médicaux réguliers.

Malgré cela, Johnson a déclaré qu'il ne baisserait pas les bras. Selon lui, à une époque où l'intelligence artificielle, la génétique et les biotechnologies progressent rapidement, aucune maladie ne devrait être étiquetée comme « incurable ».