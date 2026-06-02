Marcel Desailly répond aux critiques entourant Kylian Mbappe

La légende du football français Marcel Desailly a réagi vivement aux critiques entourant son compatriote Kylian Mbappe. Dans un contexte de discussions sur les performances de l'attaquant au Real Madrid et sur sa vie privée, le champion du monde 1998 a pris la défense de la star. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon certaines informations, Jose Mourinho devrait prendre les commandes du "Club Royal" l'été prochain. Selon Desailly, le nouvel entraîneur devrait construire le système tactique spécifiquement autour de Mbappe, sans exiger de lui une participation défensive active. "Mbappe n'a jamais été un problème pour un entraîneur. Mourinho le confirmerait : 'Je suis satisfait des 40-42 buts que Mbappe marque par an, je dois juste adapter l'équipe à lui', a souligné l'ancien défenseur.

Le fait que le Real Madrid soit resté sans trophée majeur au cours des deux dernières saisons, coïncidant avec le transfert de Mbappe en 2024, a intensifié les critiques. De plus, le voyage du joueur en Italie et son processus de récupération après une blessure ont été largement discutés dans les médias. Cependant, Desailly n'est pas d'accord avec l'idée que la vie privée des joueurs doive être sous surveillance constante.

"Les fans pensent qu'un joueur n'appartient qu'au club, mais c'est une exagération. Ce que je fais pendant mon temps libre me regarde. Je ne considère pas Mbappe comme un problème pour Mourinho, c'est simplement une question d'adaptation tactique", a ajouté Desailly. Il estime qu'une grande équipe comme le Real Madrid devrait être capable de compenser le manque de repli défensif d'un joueur qui marque 40 buts par saison.

Désormais, l'attention se portera sur la manière dont Jose Mourinho intégrera des stars comme Vinicius Junior, Jude Bellingham et Kylian Mbappe dans un système unique. Les supporters madrilènes espèrent que cette nomination mettra fin à la série de deux ans sans trophée de l'équipe.