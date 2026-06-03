À la veille de la Coupe du Monde historique qui débutera sur les pelouses nord-américaines, les équipes nationales disputent leurs derniers matchs de préparation. Dans cette période intense, l'équipe nationale d'Ouzbékistan, dirigée par Srečko Katanec, a affronté l'un des futurs hôtes de la Coupe du Monde de la FIFA, le Canada. Bien que nos représentants se soient inclinés 0-2 lors d'un match amical disputé et combatif, la qualité du football produit sur le terrain a attiré l'attention des experts et des supporters étrangers.

Bien que la rencontre se soit soldée par une victoire des hôtes, les publications réputées spécialisées dans le football canadien et les utilisateurs des réseaux sociaux ont exprimé des avis très chaleureux et positifs sur la performance de nos compatriotes.

« Le score n'a pas reflété la physionomie réelle du match »

Les portails sportifs populaires du Canada comme Sportsnet, Waking The Red et Canadian Soccer Daily , ainsi que les communautés de football sur la plateforme Reddit , ont discuté avec passion de cette confrontation. Selon les supporters d'outre-mer, la bataille sur le terrain était bien plus intense que ne le laissaient penser les chiffres au tableau d'affichage.

Les supporters locaux ont particulièrement reconnu qu'en première mi-temps, l'équipe d'Ouzbékistan avait causé de sérieux maux de tête et de gros problèmes aux Canadiens. Beaucoup ont noté que le score de 2-0 ne correspondait pas tout à fait à la réalité du match et que la rencontre avait été en fait assez difficile pour les hôtes.

Il a été noté que l'équipe nationale du Canada n'a réussi à inverser la tendance et à prendre l'avantage qu'en seconde période, grâce à l'impact des remplaçants et au talent des titulaires.

Éloges pour Eldor Shomurodov et espoirs pour la Coupe du Monde

Notre capitaine, Eldor Shomurodov, a également été au cœur des discussions des supporters étrangers. Bien que notre attaquant expérimenté n'ait pas réussi à marquer lors de cette rencontre, il a été particulièrement salué pour son activité incessante, son combativité et son pressing, qui ont maintenu la défense canadienne sous pression constante.

Conclusion des supporters étrangers : Les amateurs de football d'outre-mer ont hautement apprécié le jeu défensif discipliné et compact de l'Ouzbékistan ainsi que ses tactiques de contre-attaque fulgurantes. Certains fans prédisent même que l'Ouzbékistan pourrait devenir un adversaire très inconfortable et plein de surprises pour n'importe quel grand favori lors de la prochaine Coupe du Monde de la FIFA.

Malgré la défaite, les « Loups Blancs » ont laissé une impression positive à la communauté footballistique mondiale. Nous leur souhaitons de grands succès et des victoires historiques lors des prochains matchs officiels de la Coupe du Monde 2026 ! Suivez le parcours de notre équipe nationale à la Coupe du Monde avec Zamin !