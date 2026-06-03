Harry Kane se considère comme un prétendant majeur au Ballon d'Or

·78·Sport
Harry Kane se considère comme un prétendant majeur au Ballon d'Or

L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, a déclaré qu'il se considérait comme l'un des principaux prétendants au prestigieux Ballon d'Or après ses performances exceptionnelles la saison dernière. Le buteur anglais a souligné dans une interview accordée à L'Équipe que ses buts et ses succès collectifs l'ont rapproché du trophée. Goal.com rapporte .

"Compte tenu des buts marqués et des trophées remportés cette saison, je pense être dans la course. Surtout si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il n'est pas difficile d'imaginer que le prix revienne à un joueur anglais", a déclaré l'attaquant de 32 ans.

Kane a réussi à inscrire 61 buts toutes compétitions confondues pour le Bayern Munich. Il considère cette performance comme étant du niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "Une fois que vous franchissez le cap des 60 buts, vous entrez dans la même stratosphère que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Leurs chiffres me semblaient autrefois inatteignables", a-t-il ajouté.

L'attaquant s'est également exprimé positivement sur le nouveau sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel. Kane a indiqué qu'il avait apprécié travailler avec le technicien lors de son passage au club munichois et qu'il croyait que ses idées apporteraient du succès à l'équipe nationale.

La cérémonie du Ballon d'Or se déroulera le 26 octobre à Londres. Harry Kane n'a pas caché que remporter ce prix dans sa ville natale aurait une signification symbolique particulière pour lui.

Harry KaneBayern MunichBallon d'OrThomas TuchelAngleterre
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

La star du Bayern Lennart Karl évoque ses idoles et Lionel MessiAujourd'hui, 11:37La valeur d'Abdukodir Khusanov à Manchester City passe à 50 millions d'eurosAujourd'hui, 11:26Chelsea fixe le prix de Marc Cucurella : Le Real Madrid et le Barça dans la courseAujourd'hui, 10:39Xavi Simons évoque le transfert de Savinho à Tottenham sur les réseaux sociauxAujourd'hui, 10:18Jude Bellingham rejoindra-t-il Liverpool ? Robbie Fowler s'exprime sur le transfertAujourd'hui, 10:13Gianni Infantino et Florentino Pérez se rencontrent lors de la finale de la Ligue des champions à BudapestAujourd'hui, 10:12
AnnoncesPartenariat
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La note de Husanov révélée après le match Everton - Manchester City
Le classement des footballeurs les plus chers d'Asie centrale est publié
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Les grands clubs européens s'intéressent à Abdukodir Khusanov
La rencontre entre Sindarov et Kasparov est devenue un symbole des générations
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Pourquoi Harry Kane a-t-il raté son penalty ? Un "jeu sale" révélé