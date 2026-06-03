Harry Kane se considère comme un prétendant majeur au Ballon d'Or

L'attaquant du Bayern Munich, Harry Kane, a déclaré qu'il se considérait comme l'un des principaux prétendants au prestigieux Ballon d'Or après ses performances exceptionnelles la saison dernière. Le buteur anglais a souligné dans une interview accordée à L'Équipe que ses buts et ses succès collectifs l'ont rapproché du trophée. Goal.com rapporte .

"Compte tenu des buts marqués et des trophées remportés cette saison, je pense être dans la course. Surtout si l'Angleterre gagne la Coupe du Monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, il n'est pas difficile d'imaginer que le prix revienne à un joueur anglais", a déclaré l'attaquant de 32 ans.

Kane a réussi à inscrire 61 buts toutes compétitions confondues pour le Bayern Munich. Il considère cette performance comme étant du niveau de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. "Une fois que vous franchissez le cap des 60 buts, vous entrez dans la même stratosphère que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Leurs chiffres me semblaient autrefois inatteignables", a-t-il ajouté.

L'attaquant s'est également exprimé positivement sur le nouveau sélectionneur de l'Angleterre, Thomas Tuchel. Kane a indiqué qu'il avait apprécié travailler avec le technicien lors de son passage au club munichois et qu'il croyait que ses idées apporteraient du succès à l'équipe nationale.

La cérémonie du Ballon d'Or se déroulera le 26 octobre à Londres. Harry Kane n'a pas caché que remporter ce prix dans sa ville natale aurait une signification symbolique particulière pour lui.