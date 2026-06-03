Dusan Vlahovic quitte la Juventus après l'échec des négociations contractuelles

Les longues négociations entre Dusan Vlahovic et la Juventus ont pris fin. Il a été officiellement confirmé que l'attaquant quittera le club turinois en tant qu'agent libre. Plusieurs mois de discussions n'ont abouti à aucun accord et les pourparlers ont été totalement interrompus cette semaine. Ainsi, le passage de quatre ans et demi de l'avant-centre serbe à l'Allianz Stadium touche à sa fin. Goal.com rapporte .

Selon La Gazzetta dello Sport, les exigences financières du joueur et du club ne correspondaient pas. Vlahovic réclamait un salaire annuel de 8 millions d'euros plus des bonus pour un nouveau contrat. La direction de la Juventus a limité son offre à 6 millions d'euros assortis de primes liées aux performances. Les négociations ont abouti à une impasse après le refus du club de payer les commissions d'agents et autres frais annexes.

Cette situation porte un coup dur à l'entraîneur principal Luciano Spalletti, qui considérait Vlahovic comme la pièce maîtresse de son projet. N'ayant pas pu conclure les transferts de Bernardo Silva et Alisson auparavant, Spalletti avait qualifié l'attaquant serbe d'indispensable à son système. Cependant, les contraintes financières du club ont prévalu sur les plans sportifs de l'entraîneur.

Dusan Vlahovic a été transféré de la Fiorentina en janvier 2022 pour 70 millions d'euros et était vu comme le successeur de Cristiano Ronaldo. Bien qu'il ait réalisé de grandes performances à Turin, de nombreux critiques ont souligné son manque de régularité.

De grands clubs comme Chelsea, Newcastle, le FC Barcelone et le Bayern Munich ont manifesté leur intérêt pour l'attaquant. Les agents du joueur ont déjà pris contact avec ces équipes, mais la prochaine destination de Vlahovic reste inconnue.