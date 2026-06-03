Les jeunes joueurs les plus talentueux pour la Coupe du Monde dévoilés

Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, attendue avec impatience par des millions de fans dans le monde entier. Dans cette période passionnante, l'une des publications les plus prestigieuses du monde sportif, ESPN a présenté une liste analytique captivante pour les fans de la Coupe du Monde. Les experts de la publication ont établi un classement des meilleurs joueurs de moins de 21 ans qui devraient participer au prochain tournoi et attirer tous les regards par leurs performances.

En tête de liste, le prodige espagnol — Lamine Yamal !

Comme prévu, la première place du classement est occupée par le phénomène le plus éclatant du football mondial actuel et de l'équipe nationale espagnole, Lamine Yamal . Bien qu'il n'ait que 18 ans, l'ailier, qui a déjà fait ses preuves sur les grandes scènes, est reconnu comme la principale jeune star du tournoi à venir.

L'espoir du football turc, le talentueux milieu de terrain Arda Güler, a pris la deuxième place, tandis que João Neves, représentant de l'équipe nationale du Portugal, a complété le top trois.

10 jeunes stars attendues pour briller à la Coupe du Monde

Selon ESPN, le TOP-10 des meilleurs jeunes joueurs les plus talentueux pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 se présente comme suit :

Lamine Yamal (18 ans, Espagne) Arda Güler (21 ans, Turquie) João Neves (21 ans, Portugal) Pau Cubarsí (19 ans, Espagne) Nico Paz (21 ans, Argentine) Désiré Doué (21 ans, France) Kenan Yıldız (21 ans, Turquie) Warren Zaïre-Emery (20 ans, France) Lennart Karl (18 ans, Allemagne) Yan Diomand (19 ans, Côte d'Ivoire)

À la veille d'une Coupe du Monde historique

Il convient de noter que la prochaine Coupe du Monde de la FIFA 2026 occupera une place totalement nouvelle et unique dans l'histoire du football. Pour la première fois, la compétition se déroulera dans un format élargi, avec exactement 48 équipes nationales .

Calendrier du tournoi : La fête du football la plus prestigieuse de la planète débutera le 11 juin et se poursuivra jusqu'au 19 juillet . Accueillies par trois grands pays d'Amérique du Nord — les États-Unis, le Canada et le Mexique — ces rencontres verront sans aucun doute de nouveaux noms et de jeunes talents émerger sur la scène du football mondial.

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