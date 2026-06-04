Usman Nurmagomedov révèle les détails de son contrat PFL

Une nouvelle passionnante est arrivée pour les vrais fans d'arts martiaux mixtes (MMA) et ceux qui attendent des affrontements intenses. Le champion invaincu des poids légers de la PFL et talentueux combattant Usman Nurmagomedov s'est exprimé ouvertement pour la première fois sur les termes de son accord actuel avec la promotion et ses projets futurs.

Dans une interview accordée au portail sportif mondialement connu 'MMA Junkie', le champion russe a évoqué sa relation avec l'organisation ainsi que les prochaines étapes importantes de sa carrière.

Il ne reste qu'un seul combat au contrat actuel !

Usman Nurmagomedov n'a pas caché qu'il a acquis une grande expérience au sein de ces organisations au cours de la période écoulée et qu'il est désormais sur le point de devenir agent libre. La situation contractuelle de l'athlète se présente comme suit :

Parcours jusqu'ici : Usman a déjà disputé un total de 12 combats victorieux sous les bannières de 'Bellator' et 'PFL'.

Situation actuelle : Pour l'instant, l'athlète n'a pas officiellement signé de nouvel accord à long terme avec l'organisation.

Dernier combat : Selon le contrat de travail existant, il ne reste à Usman qu'un seul combat obligatoire. Il y affrontera un dangereux adversaire américain, Archie Colgan.

« Nous pourrions rester s'ils offrent une bonne somme »

Le champion russe a exprimé sa gratitude envers l'organisation pour laquelle il combat et s'est dit prêt à poursuivre le partenariat si les conditions financières satisfont les deux parties. Parallèlement, il a annoncé avoir confié son avenir à son manager expérimenté.

« Notre relation avec l'équipe de la PFL est très sincère et de haut niveau. J'aime combattre dans cette promotion et je n'ai aucune objection à y rester. Cependant, le temps dira ce qui se passera à la prochaine étape. Mon manager s'occupe de ces questions. Je pense qu'Ali Abdel-Aziz résoudra tout de la manière la plus optimale. Si l'on nous propose une offre financièrement beaucoup plus avantageuse et intéressante, rester dans cette organisation serait tout à fait naturel », a précisé Nurmagomedov concernant la situation.

Quand aura lieu le super choc à New York ?

Il convient de noter qu'il reste très peu de temps avant le dernier et plus crucial combat d'Usman Nurmagomedov dans le cadre de son contrat actuel. Cette confrontation centrale entre Usman Nurmagomedov et Archie Colgan, qui s'annonce extrêmement intense et sans compromis, aura lieu cette année le 31 juillet à New York (USA) . Actuellement, le champion se prépare sérieusement pour ce combat.

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