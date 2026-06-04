Alex Roca, directeur technique de l'Académie du FC Barcelone à Manas, au Kirghizistan, et ancien international andorran, a partagé des analyses chaleureuses et détaillées sur le défenseur ouzbek Abduqodir Husanov. Dans une interview accordée à Eurasia Football, il a évoqué le potentiel de Husanov, sa progression à Manchester City et ses perspectives d'atteindre des sommets encore plus élevés.

Au cours de la conversation, Roca a été interrogé sur la possibilité d'un transfert d'Abduqodir Husanov au FC Barcelone après avoir travaillé avec Josep Guardiola. Le spécialiste, qui a évolué dans le système barcelonais, a répondu en soulignant d'abord la place unique de Pep Guardiola dans le football.

Il a noté que Josep Guardiola est l'un des entraîneurs qui ont transformé le football moderne. Il a porté la conception du jeu à un niveau entièrement nouveau au FC Barcelone, puis a perpétué cette philosophie dans d'autres clubs.

"Pour moi, Josep Guardiola est un entraîneur qui a changé le football. Il a révolutionné la compréhension du jeu à Barcelone et a poursuivi ce travail dans d'autres clubs. Ses équipes pratiquent un football du plus haut niveau", a déclaré Roca.

Selon l'expert, Abduqodir Husanov possède plusieurs qualités essentielles nécessaires pour le football à un tel niveau. Il est fort, rapide, se positionne correctement dans les espaces libres et est capable de jouer sous pression.

"Husanov possède les qualités significatives et nécessaires pour ce type de football. Il est fort, rapide, se déplace bien dans les espaces et peut jouer sous pression. C'est crucial pour un défenseur central moderne", a-t-il souligné.

Cette évaluation est une reconnaissance immense pour Abduqodir Husanov. Car dans le football d'aujourd'hui, un défenseur central n'est pas seulement un joueur qui récupère le ballon ou stoppe les attaquants adverses. Il doit initier le jeu, effectuer la première passe, prendre les bonnes décisions sous pression et comprendre la structure globale de l'équipe.

Roca a également souligné que la concurrence à Manchester City est extrêmement élevée. Selon lui, le club est l'un des meilleurs au monde et les exigences y sont extraordinaires. Chaque joueur évolue constamment à haute intensité, sous une pression immense et au milieu d'une concurrence féroce.

"Cependant, Manchester City est l'un des meilleurs clubs du monde. La concurrence y est très élevée, le rythme est intense et les exigences sont extrêmement strictes. Un joueur a besoin de temps, d'adaptation et de stabilité psychologique. Il a les qualités. Maintenant, la question principale est de savoir comment il va gérer ce processus", a déclaré l'expert.

Ce point est crucial. Husanov a des attributs naturels, mais le talent seul ne suffit pas pour réussir dans un grand club. L'adaptation, la résilience mentale, la culture tactique et la volonté de faire ses preuves chaque jour sont également nécessaires. À City, la mentalité du 'j'ai bien joué une fois' ne fonctionne pas : c'est un test quotidien.

La conversation a également abordé le parcours d'Abduqodir Husanov. Des questions ont été soulevées sur son chemin difficile en Ouzbékistan, où il n'a pas pu s'imposer immédiatement et a fait face à des problèmes de santé, avant de rejoindre finalement la Biélorussie, la France et l'Angleterre.

Roca a qualifié cela de grand exemple pour toute la région. Il estime que si un footballeur ouzbek peut suivre un tel parcours, cela pourrait ouvrir des portes à d'autres talents en Asie centrale.

"Oui, et c'est un bon exemple pour toute la région. Si un footballeur d'Ouzbékistan peut suivre un tel chemin, cela signifie que d'autres peuvent aussi obtenir des opportunités. Peut-être que les recruteurs commenceront à accorder encore plus d'attention à l'Asie centrale", a-t-il déclaré.

Ces mots ont une importance particulière pour le football ouzbek. Car le parcours de Husanov n'est pas seulement un succès personnel pour un joueur. Il signifie une confiance croissante envers les talents régionaux, une attention accrue des recruteurs sur l'Asie centrale et l'émergence potentielle de nouvelles opportunités pour les footballeurs ouzbeks.

Cependant, Roca n'a pas oublié un autre aspect important. Il a souligné qu'être rapide et fort à un haut niveau ne suffit pas en soi. Dans le football d'élite, comprendre le jeu, anticiper les situations et prendre les bonnes décisions sous pression sont des facteurs décisifs.

"À ce niveau, être fort et rapide ne suffit pas. Il faut aussi comprendre le jeu, lire les situations et prendre les bonnes décisions sous pression", a déclaré Roca.

L'expert a également expliqué que le rôle du défenseur central dans le système de Guardiola est complètement différent. Dans le football de Pep, un défenseur n'est pas simplement un joueur qui récupère le ballon. Il doit initier les attaques, participer à la sortie de balle face au pressing et ressentir pleinement la structure de l'équipe.

"Dans le système de Guardiola, un défenseur central n'est pas juste un joueur qui gagne le ballon. Il initie les attaques, opère sous pression et comprend bien la structure de l'équipe. Si Husanov peut développer davantage ces qualités, il deviendra un joueur encore plus fort", a-t-il ajouté.

Cela donne une direction claire à Abduqodir. Sa force physique et sa vitesse sont déjà reconnues. Désormais, les principaux axes de progression seront la maturité tactique, la lecture anticipée du jeu, la prise de décision balle au pied et le calme sous pression.

Roca a également confirmé qu'un joueur comme Husanov pourrait être utile pour Barcelone et la philosophie de Guardiola. Selon lui, dans le football de Pep, la compréhension du jeu, la vitesse de décision, le traitement du ballon, l'orientation corporelle et le contrôle des espaces sont vitaux.

"Si un joueur progresse dans ces aspects, il deviendra encore plus fort. Husanov a une bonne base pour cela. Le reste dépend du travail acharné, du temps et de l'adaptation", a déclaré l'expert.

Rappelons qu'Abduqodir Husanov est devenu l'une des figures clés de Manchester City la saison dernière. Le légionnaire ouzbek, qui a commencé la saison comme remplaçant, a d'abord évolué au poste d'arrière droit. Plus tard, il est revenu à son poste principal de défenseur central et a dirigé la ligne défensive de City avec assurance.

Ayant disputé un total de 37 matchs toutes compétitions confondues, Husanov a remporté la Coupe de la Ligue anglaise et la FA Cup au cours de la saison. Ce résultat marque l'un de ses premiers succès majeurs en Europe et occupe une place particulière dans l'histoire du football ouzbek.

Le parcours d'Abduqodir Husanov se transforme véritablement en une grande histoire. Parti d'Ouzbékistan, il a surmonté des difficultés, s'est forgé dans divers championnats et a finalement atteint l'un des clubs les plus puissants du monde. Il devient désormais une figure clé non seulement pour sa propre carrière, mais aussi pour l'image du football d'Asie centrale dans son ensemble.

Les commentaires de Roca montrent clairement une chose : Husanov possède les fondations nécessaires pour le football d'élite. Cependant, pour élever ces fondations au statut de star, il faut du travail, du temps, de la patience et une adaptation aux exigences de Guardiola. S'il gère correctement ce processus, une histoire encore plus grande pourrait s'écrire dans le football ouzbek.