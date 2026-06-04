Manchester United prêt à offrir 40 M€ pour un défenseur du Borussia Dortmund

Le défenseur central du Borussia Dortmund, Waldemar Anton, pourrait poursuivre sa carrière en Premier League anglaise. Selon The Mirror, Manchester United prépare une offre de 40 millions d'euros pour recruter le défenseur allemand. Les recruteurs du club ont observé le joueur en direct à plusieurs reprises. Goal.com rapporte .

L'entraîneur de Manchester United, Michael Carrick, considère le renforcement de la ligne défensive comme une priorité absolue. Les défenseurs titulaires Matthijs de Ligt et Lisandro Martínez étant souvent blessés, la direction du club a identifié Anton comme cible principale. Aston Villa et l'Atlético Madrid avaient également manifesté leur intérêt pour le joueur.

Cependant, le Borussia Dortmund n'a pas l'intention de laisser partir son joueur clé. L'équipe de Niko Kovač fait face à des problèmes défensifs : Niklas Süle a pris sa retraite, tandis qu'Emre Can est absent pour blessure grave. Néanmoins, le vif intérêt pour le défenseur de 29 ans pourrait devenir l'un des feuilletons majeurs du mercato.

Waldemar Anton prépare actuellement la Coupe du Monde avec l'équipe nationale d'Allemagne. Julian Nagelsmann devrait le tester non seulement en défense centrale, mais aussi au poste de latéral droit si nécessaire. Le contrat actuel du joueur avec Dortmund court jusqu'en 2028.