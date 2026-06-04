Erling Haaland aurait trouvé un accord avec le Real Madrid

La course à la présidence du Real Madrid a pris une tournure inattendue. Le candidat Enrique Riquelme a affirmé lors de sa campagne électorale contre le président sortant Florentino Pérez que la star de Manchester City, Erling Haaland, avait accepté de rejoindre Madrid. L'homme d'affaires de 37 ans a bâti tout son programme préélectoral sur la venue de l'attaquant norvégien au Santiago Bernabéu. Goal.com rapporte .

Lors de son passage dans la célèbre émission "El Hormiguero", Riquelme a souligné que non seulement Erling Haaland, mais aussi le vainqueur du Ballon d'Or 2024 Rodri, sont au cœur de ses projets. Il a offert des garanties financières aux membres du club, promettant de payer de sa poche toutes les cotisations pour la saison prochaine s'il ne parvenait pas à réaliser ces transferts. Selon lui, le contrat d'Erling Haaland contient une clause libératoire et le joueur lui-même souhaite venir à Madrid.

Cependant, les représentants du joueur ont rapidement démenti ces déclarations. Le père d'Erling Haaland, Alfie Haaland, et son agente Rafaela Pimenta ont publié un communiqué conjoint déclarant qu'il n'y avait aucun accord avec Riquelme. Ils ont qualifié ces propos de « divertissants mais loin de la vérité ». Manchester City a également indiqué rester serein concernant sa star et a précisé qu'elle n'avait aucune intention de quitter le projet du club.

Selon The Athletic, la direction de Manchester City envisage de prendre des mesures juridiques face aux affirmations infondées de Riquelme. Le club a fermement nié l'existence d'une clause spéciale facilitant un transfert dans le contrat d'Erling Haaland. Parallèlement, Florentino Pérez n'est pas resté inactif : il a annoncé avoir trouvé un accord avec José Mourinho pour le poste d'entraîneur principal.