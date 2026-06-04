Le CIES publie le classement des footballeurs les plus chers au monde

Une nouvelle sensationnelle a été dévoilée pour les passionnés de football mondial et les supporters suivant de près le marché des transferts. Le prestigieux Centre International d'Étude du Sport (Observatoire du football CIES) a établi un nouveau classement des 100 footballeurs les plus chers de la planète. La valeur de transfert du joueur en tête de liste stupéfie le monde du football.

Lamine Yamal — le footballeur le plus cher au monde !

L'ailier du FC Barcelone et de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, a été désigné leader absolu du classement. La valeur de transfert de ce talent phénoménal, qui vient tout juste d'avoir 18 ans, est estimée à la somme vertigineuse de 358,1 millions d'euros . Avec ce montant, il devance largement l'attaquant de Manchester City Erling Haaland et la star du Real Madrid Kylian Mbappé.

Le Top 20 des stars les plus chères du football mondial

Selon les recherches du CIES, la liste des 20 footballeurs les plus chers de la planète se présente comme suit :

Lamine Yamal (FC Barcelone) – 358,1 M€ Erling Haaland (Manchester City) – 227,3 M€ Kylian Mbappé (Real Madrid) – 165,7 M€ Michael Olise (Bayern Munich) – 140,5 M€ Morgan Rogers (Aston Villa) – 136,8 M€ Desiré Doué (PSG) – 133,2 M€ Kenan Yıldız (Juventus) – 133 M€ Nico O'Reilly (Manchester City) – 125 M€ Arda Güler (Real Madrid) – 124,8 M€ Pau Cubarsí (FC Barcelone) – 124,6 M€ Florian Wirtz (Liverpool) – 124,1 M€ Pedri (FC Barcelone) – 120,6 M€ Jude Bellingham (Real Madrid) – 120,3 M€ Yan Diomandé (RB Leipzig) – 118,7 M€ Hugo Ekitike (Liverpool) – 118,3 M€ João Neves (PSG) – 117,1 M€ Fermín López (FC Barcelone) – 115,9 M€ Estêvão (Chelsea) – 113,4 M€ Dean Huijsen (Real Madrid) – 112 M€ Bukayo Saka (Arsenal) – 111,2 M€

Autres résultats inattendus de la liste

Plusieurs noms célèbres figurent en dehors du top 20 de ce classement. Notamment, le leader de Chelsea Cole Palmer occupe la 21e place avec 110,6 M€, tandis que l'attaquant de l'Atlético Madrid Julián Álvarez se classe 22e avec une valeur de 109,6 M€.

Chutes inattendues : L'ailier du PSG Khvicha Kvaratskhelia occupe la 26e place avec 100,9 M€. La plus grande surprise pour les fans concerne l'attaquant du Real Madrid Vinícius Júnior — avec une valeur de seulement 83,8 M€, il n'a pu se hisser qu'à la 50e place du classement.

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