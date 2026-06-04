Transfert de Bernardo Silva : Barcelone contraint d'attendre

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Transfert de Bernardo Silva : Barcelone contraint d'attendre

Le FC Barcelone a fait de la signature de Bernardo Silva son objectif de transfert principal, mais le processus devrait se transformer en un jeu d'attente prolongé. Le footballeur expérimenté ne se précipite pas pour décider de sa prochaine étape. L'agent du joueur, Jorge Mendes, a révélé lors d'une conversation avec l'expert des transferts Fabrizio Romano : « Bernardo prendra sa décision finale après la Coupe du monde », comme le rapporte Goal.com .

Selon les informations fournies par Fabrizio Romano, la course pour le meneur de jeu talentueux reste ouverte. Après une carrière réussie de neuf ans à Manchester City, le membre de l'équipe nationale du Portugal, désormais agent libre, préfère un déménagement en Espagne. Les préparatifs au siège du Barcelone sont terminés : selon la radio RAC1, l'entraîneur principal Hansi Flick a déjà approuvé le recrutement du footballeur de 31 ans.

Mundo Deportivo ajoute que Barcelone est considéré comme le grand favori dans cette course aux transferts. Bernardo Silva a indiqué qu'il était prêt à accepter une réduction significative de son salaire pour rejoindre le Camp Nou. Cependant, l'apparition d'un agent libre d'un tel calibre sur le marché a également attiré l'attention d'autres grands clubs. Actuellement, l'Atletico Madrid et la Juventus luttent également sérieusement pour le joueur.

Bernardo Silva joue à l'Etihad Stadium depuis 2017, jouant un rôle clé dans la création de l'âge d'or de l'équipe sous Pep Guardiola. En avril, le club et le joueur ont officiellement confirmé qu'ils se sépareraient à la fin de la saison. Alors que Silva faisait ses adieux aux supporters de Manchester City, il a souligné que les réalisations obtenues ensemble resteraient à jamais dans son cœur.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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