La part de la population pratiquant le sport en Ouzbékistan atteint un niveau record

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La part de la population pratiquant le sport en Ouzbékistan atteint un niveau record

Les réformes d'envergure visant à promouvoir un mode de vie sain et à populariser l'éducation physique et le sport parmi la population continuent de porter leurs fruits. Les installations sportives modernes, les zones de workout et les marathons de masse créés par l'État ont insufflé l'esprit du sport dans la vie quotidienne de nos compatriotes. Ces changements positifs se reflètent également dans les statistiques officielles.

Selon les résultats des enquêtes par sondage menées auprès des ménages par le Comité d'État de la République d'Ouzbékistan sur les statistiques, la part des citoyens pratiquant régulièrement des exercices physiques en Ouzbékistan a atteint 70,3 pour cent à la fin de 2025.

Croissance régulière : Devenir une nation de passionnés de sport

Ces dernières années, le nombre de personnes dans notre pays qui ont fait du sport un mode de vie n'a cessé d'augmenter. En examinant les chiffres, nous pouvons clairement voir la dynamique de croissance dans notre société :

  • En 2021 : 60,9 pour cent de la population pratiquait des exercices de fitness ;

  • En 2022 : cet indicateur a légèrement augmenté pour atteindre 62,3 pour cent ;

  • En 2023 : la part de ceux qui ont adopté le sport a atteint 63,7 pour cent ;

  • En 2024 : la tendance positive s'est poursuivie, les chiffres atteignant 67,8 pour cent ;

  • En 2025 : une hausse historique a été enregistrée, l'indicateur atteignant le seuil de 70,3 pour cent .

Il est à noter qu'en seulement quatre ans, la part de nos compatriotes ayant choisi un mode de vie sain a augmenté de près de 10 points de pourcentage . La croissance la plus significative et la plus rapide s'est produite au cours des dernières années (2023–2025), période durant laquelle l'indicateur a augmenté de 6,6 points de pourcentage.

Une société saine, forte et vigoureuse

Les analyses montrent que cet intérêt élevé pour le sport est également très marqué parmi la population en âge de travailler, qui est l'avenir de notre pays. Selon les données officielles, au 1er janvier 2026, le nombre de citoyens en âge de travailler en Ouzbékistan s'élève à 21,3 millions de personnes.

Nom de l'indicateur

Données statistiques

Population en âge de travailler

21,3 millions de personnes

Part de la population totale

55,8 pour cent

Pratiquant régulièrement le sport

70,3 pour cent

Ces chiffres indiquent que plus de la moitié de la population de notre pays est non seulement prête à travailler, mais aussi pleine d'énergie et prête à contribuer à la prospérité du pays grâce à un mode de vie sain.

Devise de la rédaction : La poussière ne se pose pas sur les actifs, et la maladie n'approche pas le coureur ! Ne sautez pas la gymnastique matinale et les promenades du soir. Pratiquez régulièrement le sport pour protéger votre santé et celle de vos proches !

Suivez toujours avec nous les données statistiques les plus intéressantes de notre pays, des conseils utiles pour un mode de vie sain et les actualités les plus importantes de notre vie quotidienne sur les pages de Zamin !

OuzbékistanAgence nationale de statistique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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