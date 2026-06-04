Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la prestigieuse Coupe du Monde de la FIFA, qui se tiendra sur les pelouses d'Amérique du Nord. Les perspectives de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui participe pour la première fois de son histoire à cette fête mondiale du sport, sont largement débattues sur la scène internationale. En particulier, le célèbre expert russe du football, Dmitri Sytchev, s'est exprimé sur les chances de nos compatriotes lors de la prochaine Coupe du Monde, adressant des messages d'espoir aux supporters ouzbeks.

Le spécialiste expérimenté a hautement estimé le potentiel de notre équipe nationale et ses chances lors de la phase de groupes, exprimant sa confiance quant à la qualification de l'équipe pour le tour suivant.

« Nos représentants se battront jusqu'au bout pour une place en barrages »

Dans une interview exclusive accordée à la publication populaire Metaratings, Dmitri Sytchev a évoqué les objectifs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan et sa position dans le calendrier du tournoi :

« À mon avis, tout résultat inattendu peut survenir lors de la prochaine Coupe du Monde. Les représentants ouzbeks feront tout leur possible pour obtenir une place en barrages. Ils ne finiront peut-être pas premiers du groupe, mais une lutte acharnée pour la deuxième ou la troisième place est inévitable », a souligné l'expert russe.

De plus, selon l'expert, le résultat du match contre le principal rival direct de notre poule jouera le rôle le plus crucial et décisif dans la détermination du sort futur de notre équipe nationale dans le tournoi.

Un départ historique de l'autre côté de l'océan et des adversaires redoutables

Rappelons que la plus grande fête du monde du football, tant attendue, aura lieu dans les stades des États-Unis, du Canada et du Mexique. Le match d'ouverture du tournoi le 11 juin entre le Mexique et l'Afrique du Sud débutera par un affrontement intense entre les équipes nationales.

Lors de ce tournoi historique, notre équipe nationale, défendant l'honneur de notre patrie, affrontera en phase de groupes les adversaires suivants, qui ne manquent pas de talent :

RD Congo — une équipe distinguée par sa force physique et ses actions imprévisibles ;

Colombie — un représentant sud-américain techniquement fort et rapide ;

Portugal — le plus dangereux géant européen, rassemblant les stars du football mondial.

Les adversaires de groupe de notre équipe nationale L'importance des matchs RD Congo Le choc le plus important et décisif sur la route des barrages Colombie et Portugal Une opportunité de démontrer un talent de niveau mondial

Il est naturel que de telles prévisions positives d'experts internationaux donnent à nos joueurs une force et une confiance supplémentaires. Derrière la responsabilité de la Coupe du Monde se trouvent les rêves et les prières de tout le peuple ouzbek !

Nous vous souhaitons bonne chance : Que de grandes victoires accompagnent nos footballeurs prêts à hisser haut le drapeau de notre pays de l'autre côté de l'océan. Nous croyons en vous et vous soutiendrons jusqu'au bout !

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