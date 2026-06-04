L'un des transferts les plus attendus et les plus sensationnels de l'année dans le football européen est entré dans sa phase décisive. Le milieu de terrain offensif portugais Bernardo Silva, qui a mis fin à sa longue et fructueuse carrière à Manchester City, est sur le point de rejoindre son club de rêve, le FC Barcelone. Selon les dernières informations du prestigieux journal espagnol AS, l'annonce officielle de cet accord majeur pourrait n'être qu'à quelques jours.

La raison en est que Hansi Flick, l'entraîneur principal des géants catalans, procède à un nettoyage de l'effectif pour intégrer idéalement le meneur de jeu portugais dans l'équipe.

Libérer de la place dans l'effectif : Qui quittera l'équipe ?

La direction des Blaugrana et le staff technique sont contraints de se séparer de deux joueurs pour faire de la place au milieu de terrain pour la nouvelle star et maintenir la stabilité financière :

Marc Casadó mis en vente : Les Catalans ont l'intention de transférer le talentueux milieu de terrain Marc Casadó vers un autre club. Le joueur lui-même a pleinement accepté de changer d'équipe pour obtenir plus de temps de jeu et devenir une figure clé sur le terrain.

Roony Bardghji sera prêté : Le club examine la possibilité de prêter le prometteur et agile ailier Roony Bardghji. Plusieurs équipes européennes ont montré un sérieux intérêt pour les services de l'ailier, mais la direction du FC Barcelone ne veut pas perdre entièrement le contrôle sur le joueur, car elle place de grands espoirs en son avenir.

Sacrifice pour un rêve : Bernardo accepte une baisse de salaire

L'aspect le plus plaisant et remarquable pour les fans est que Bernardo Silva a accepté toutes les conditions pour porter le maillot du club catalan. Le footballeur de 27 ans devrait signer un contrat de travail de deux ans avec Barcelone.

Durée du contrat Priorité du joueur Exigence de la Liga 2 ans (jusqu'en 2028) Jouer uniquement pour Barcelone Règles du Fair-play financier

Plus important encore, pour s'assurer que ce transfert respecte pleinement les limites financières strictes et les réglementations de la Liga espagnole, la star portugaise a volontairement accepté une réduction significative de son salaire. Cela démontre son immense désir de rejoindre le Camp Nou.

Citation de la rédaction : L'arrivée d'un footballeur doté d'une intelligence de jeu aussi élevée que Bernardo Silva portera sans aucun doute le potentiel offensif de l'équipe de Hansi Flick à un nouveau niveau. Les jours où les rêves deviennent réalité sont très proches !

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