Liam Delap Veut Rester À Chelsea Et Gagner La Confiance De Xabi Alonso

Liam Delap a décidé de rester à Chelsea pour au moins une saison de plus afin de faire taire ses critiques après une première saison décevante. L'attaquant de 23 ans est prêt à se battre pour sa place à l'ouest de Londres, bien que la concurrence féroce et les blessures aient limité ses opportunités. Selon la BBC, le joueur n'a pas l'intention de quitter le club. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

Delap, ancien joueur de Manchester City, a été transféré pour 30 millions de livres, mais ses performances ont été bien en deçà des attentes. La saison dernière, il a disputé 41 matches toutes compétitions confondues, ne marquant que deux buts. En particulier, son unique but en Premier League et une série de 26 matches sans but en fin de saison ont nui à sa réputation. Néanmoins, il a récemment acheté une maison près de Londres, démontrant ainsi ses projets à long terme.

L'attaquant est désireux de jouer sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso, qui prend ses fonctions le 1er juillet. Cependant, la concurrence au sein de l'effectif de Chelsea s'est intensifiée. Joao Pedro, recruté auprès de Brighton pour 55 millions de livres, s'est imposé comme titulaire indiscutable. De plus, le retour attendu de Nicolas Jackson du Bayern Munich complique encore la situation de Delap.

Le club est contraint de réduire son effectif car il ne participera pas aux compétitions européennes la saison prochaine. Le prix de transfert plus bas de Delap par rapport à d'autres stars pourrait faire de lui une option de vente attrayante. Newcastle United surveille actuellement la situation de près et envisage de recruter l'attaquant.