Liverpool intensifie sa poursuite de la star allemande Kenneth Eichhorn

Liverpool a intensifié les négociations pour le transfert du milieu de terrain du Hertha BSC, Kenneth Eichhorn. Selon les informations, les Merseysiders tentent de devancer leurs rivaux pour recruter ce talent de 16 ans. Selon Florian Plettenberg, une nouvelle série de discussions a eu lieu entre les parties ces derniers jours. Goal.com rapporte .

Kenneth Eichhorn est actuellement considéré comme l'un des jeunes footballeurs les plus prometteurs d'Allemagne. Liverpool le voit comme une pièce maîtresse d'un projet à long terme. Les clubs de Premier League seraient prêts à dépenser environ 20 millions d'euros pour ce transfert, indiquant une augmentation significative de la valeur marchande du joueur.

Les géants de la Bundesliga comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund avaient également manifesté leur intérêt, mais ils sont proches de se retirer de la course en raison de demandes financières élevées. Le Bayern, en particulier, ne souhaitait pas payer la prime à la signature élevée et le package global demandé pour le joueur de 16 ans. Cela avantage les clubs anglais aux ressources financières plus importantes.

Selon les règles du Brexit, Eichhorn ne pourra pas participer aux matchs officiels en Angleterre avant d'avoir 18 ans en juillet 2027. Par conséquent, Liverpool envisage de l'acheter et de le prêter au Bayer Leverkusen pour poursuivre son développement. Manchester City planifierait une stratégie similaire, ce qui intensifie encore la concurrence sur le marché des transferts.