Oliver Glasner tient des discussions de 6 heures avec le Milan

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Oliver Glasner tient des discussions de 6 heures avec le Milan

L'expert autrichien Oliver Glasner est devenu le principal candidat au poste de nouvel entraîneur principal du Milan. Selon les informations, l'entraîneur a tenu une longue réunion avec le propriétaire du club Gerry Cardinale et le conseiller Zlatan Ibrahimovic. La discussion, qui a eu lieu en Allemagne, a duré près de six heures, au cours desquelles les parties ont discuté des projets futurs du club. C'est ce que rapporte Goal.com rapport .

La perspective de diriger l'un des clubs les plus prestigieux d'Europe semble très attrayante pour Glasner. L'entraîneur de 51 ans, qui a connu le succès en Autriche, en Allemagne et en Angleterre, est désormais prêt à se tester en Serie A. La direction du Milan recherche un entraîneur ayant une philosophie tactique moderne et une expérience internationale pour remplacer Massimiliano Allegri.

Au cours de sa carrière, Oliver Glasner a remporté la Ligue Europa avec l'Eintracht Francfort et a également obtenu de bons résultats avec Crystal Palace. Sa réputation sur la scène internationale a été l'un des principaux facteurs ayant attiré l'attention de la direction milanaise. Cependant, les 'Rossoneri' ne sont pas seuls dans cette course.

Le club anglais de Fulham souhaite également recruter Glasner. Si l'actuel entraîneur Marco Silva rejoint Benfica, les Londoniens voient en Glasner le principal remplaçant. Cette situation pourrait contraindre la direction du Milan à accélérer les négociations.

Le Milan n'a pas encore fait de déclaration officielle concernant l'entraîneur, mais la situation devrait être clarifiée dans les semaines à venir. Le choix de Glasner dépendra de l'attractivité du projet milanais et des aspects financiers de l'offre de Fulham.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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