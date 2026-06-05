Lionel Messi et Son Heung-Min dans l'équipe des MLS All-Stars

Lionel Messi a obtenu une place dans l'équipe des MLS All-Stars selon les résultats du vote parmi les fans, les joueurs et les représentants des médias. Aux côtés de l'attaquant d'Inter Miami, la star du LAFC Son Heung-Min a également été incluse dans le onze de départ pour le match contre les stars de la Liga MX. De plus, les membres de l'équipe nationale des États-Unis Tim Ream et Sebastian Berhalter ont également intégré la liste. Selon Goal.com rapporte .

Après la détermination du onze initial, l'entraîneur principal Dean Smith et le commissaire de la ligue Don Garber formeront le reste de l'effectif. La composition des MLS All-Stars semble solide comme prévu : gardien Brian Schwake ; défenseurs Anthony Markanich, Mbekezeli Mbokazi, Tim Ream et Andy Najar ; milieux Sebastian Berhalter, Zavier Gozo et Hany Mukhtar ; attaquants Hugo Cuypers, Son Heung-Min et Lionel Messi.

Cette équipe symbolique compte six débutants. Parmi eux, le jeune talent Zavier Gozo, dont le transfert vers Aston Villa est attendu, se distingue particulièrement. De plus, Son Heung-Min, arrivé dans la ligue l'été dernier, a reçu cette reconnaissance pour la première fois. Markanich, Schwake, Cuypers et Mbokazi participeront également au All-Star Game pour la première fois.

Pour le défenseur expérimenté Tim Ream, il s'agit de sa deuxième convocation, mais il avait fait partie de l'équipe des MLS All-Stars pour la dernière fois il y a 15 ans, en 2011, alors qu'il jouait pour New York Red Bulls. Désormais, il défendra les couleurs de Charlotte FC sur le terrain.