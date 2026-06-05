Il ne reste plus que quelques jours avant le début de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, la plus grande et la plus magnifique fête du football de l'histoire, attendue avec impatience par toute la planète. Le comité d'organisation de ce tournoi mondial, qui démarre de l'autre côté de l'océan, a préparé un véritable cadeau pour les supporters. La superstar mondiale de la musique Shakira et le roi nigérian des tubes afro, Burna Boy, seront les têtes d'affiche de la cérémonie d'ouverture à Mexico.

Les artistes célèbres interpréteront en live pour la première fois devant le grand public et les milliers de supporters rassemblés dans le stade, la chanson « Dai Dai » qui sert d'hymne officiel de la Coupe du Monde. Cette composition a déjà suscité un grand intérêt parmi les fans de football.

Démarrage rapide : Premier choc brûlant à l'« Azteca »

Le match d'ouverture officiel de la Coupe du Monde et le magnifique spectacle qui le précède auront lieu cette année le jeudi 11 juin au légendaire et historique stade « Azteca » de la capitale mexicaine. Dans cette arène majestueuse, les équipes nationales du Mexique, l'un des pays hôtes du tournoi, et de l'Afrique du Sud (République d'Afrique du Sud), représentant le continent africain, s'affronteront.

Vous pouvez consulter l'heure de début du premier match de la phase de groupes dans le tableau ci-dessous :

Date et jour Équipes à domicile Nom du stade Heure de début (heure de Tachkent) Jeudi 11 juin Mexique — Afrique du Sud « Azteca » (Mexico) À 23h59

Calendrier complet de la Coupe du Monde et soirée finale

Le championnat du monde de football de cette année diffère fondamentalement des tournois précédents par son ampleur et sa durée. Les phases et étapes les plus importantes de la compétition incluent les dates suivantes :

Matches de la phase de groupes : Se dérouleront du 11 juin au 28 juin. Durant cette phase, les supporters assisteront chaque jour à des matchs passionnants et sans compromis.

Phase de play-off (à élimination directe) : Débute le 28 juin, où les équipes vaincues seront éliminées du tournoi.

Grande Finale : Le match principal, où le nom du nouveau champion du monde sera officiellement déterminé, est prévu pour le 19 juillet de cette année.

Contexte : Le retour de Shakira à l'hymne de la Coupe du Monde (après « Waka Waka » et « La La La ») a été l'une des décisions les plus justes et victorieuses de la FIFA. Le nouveau single « Dai Dai », qui résonnera au stade « Azteca » de Mexico, et la participation de la plus brillante étoile de l'Afrique, Burna Boy, ajouteront sans aucun doute un charme particulier à la Coupe du Monde 2026. Le match, qui commence à minuit heure de Tachkent, inaugurera des nuits sans sommeil mais incroyablement plaisantes pour les fans de football ouzbeks.

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