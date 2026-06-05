Perez prêt à allouer 150 millions d'euros pour le transfert de Michael Olise

À l'approche du mercato estival dans le football européen, les informations d'initiés concernant le Real Madrid atteignent un nouveau niveau. Selon les dernières informations sensationnelles du prestigieux et populaire journal espagnol AS, le président du Real Madrid, Florentino Perez, est prêt à sacrifier une somme de 150 millions d'euros pour faire venir l'ailier du Bayern Munich, Michael Olise, à Madrid.

Cependant, cette nouvelle a suscité de grandes discussions et des questions mystérieuses dans le monde du football. Ce projet de transfert devient particulièrement intrigant dans le contexte de la récente déclaration controversée de Perez.

Qui est la star mystérieuse au niveau de Ronaldo ?

Rappelons que, il y a quelques jours, le dirigeant des « Merengues » a promis lors d'une interview aux médias qu'il annoncerait officiellement mardi de la semaine prochaine l'offre de transfert la plus importante et la plus choquante de l'histoire du club. Selon Perez, le monde entier sera stupéfait lorsque le nom du joueur recevant l'offre sera révélé.

Par ailleurs, le dirigeant du géant madrilène a souligné que le joueur mystérieux est au niveau du légendaire Cristiano Ronaldo et n'est certainement pas Michael Olise. Cela suggère que le transfert d'Olise n'est pas la principale bombe pour le Real mardi, mais plutôt un second projet majeur que Perez mène en parallèle pour renforcer l'effectif.

Conquérir la forteresse munichoise ne sera pas facile

Selon la source, la réalisation du transfert de l'ailier français de 24 ans sera très difficile pour le géant madrilène. Le Bayern Munich, géant du football allemand, ne fait face à aucune difficulté économique et dispose d'une situation financière stable. Les Munichois n'ont pas besoin de renflouer leurs caisses en vendant leurs leaders.

De plus, Olise a brillé comme un véritable « volcan » la saison dernière. Le statut du joueur sur le marché des transferts et ses statistiques impressionnantes sont reflétés dans le tableau ci-dessous :

Type d'indicateur Chiffres actuels et statut du joueur Nombre total de matchs Dans toutes les compétitions durant la saison 52 matchs Productivité (Buts + Passes) 22 buts et impressionnantes 31 passes décisives (total 53 points !) Durée du contrat actuel Avec le club munichois Jusqu'à l'été 2029 prévu Valeur marchande (Transfermarkt) Actuellement exactement 150 millions d'euros

Malgré son jeune âge, le prix fixé par Transfermarkt pour Olise, qui se transforme en véritable magicien sur le terrain, correspond parfaitement au montant que Perez est prêt à offrir.

Contexte : Les grands jeux de Florentino Perez sur le marché des transferts ont atteint un nouveau niveau. D'un côté, une offre de 150 millions d'euros pour Michael Olise ; de l'autre, une autre méga-star mystérieuse au niveau de Ronaldo à annoncer mardi ! Si le Real Madrid concrétise tous ces projets, aucune force dans le football européen ne pourra leur résister la saison prochaine. Bien que le Bayern n'ait pas besoin d'argent, l'attrait de Madrid et le désir potentiel d'Olise pourraient décider du transfert.

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