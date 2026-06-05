Kylian Mbappe va-t-il rejoindre la Premier League ? Louis Saha évoque une option

L'ancien attaquant français Louis Saha a prédit que son compatriote Kylian Mbappe pourrait jouer en Premier League anglaise à l'avenir. Manchester United est considéré comme le club le plus adapté pour le champion du monde, qui évolue actuellement au Real Madrid. Selon Goal.com rapporte .

Mbappe a actuellement 27 ans et son contrat avec le Real Madrid court jusqu'à l'été 2029. Bien qu'il ait marqué 86 buts en 103 matchs pour le "club royal", des doutes émergent dans la capitale espagnole concernant l'environnement et le soutien dont il bénéficie. Cela a conduit à des spéculations sur l'ouverture d'un nouveau chapitre dans sa carrière.

Louis Saha a déclaré dans une interview accordée à GOAL : "J'aimerais vraiment le voir en Premier League. Après son expérience en La Liga, pourquoi ne pas rejoindre l'une des ligues les plus fortes au monde ? Il n'y a pas beaucoup de clubs capables d'attirer un footballeur du calibre de Kylian Mbappe."

Selon l'expert, compte tenu du fait que Manchester City dispose déjà d'un attaquant puissant comme Erling Haaland, Manchester United pourrait devenir la meilleure destination pour Mbappe. Auparavant, le nom du joueur avait également été associé à Arsenal, ce qui lui aurait permis de suivre les traces de la légende Thierry Henry.

Mbappe, meilleur buteur de l'histoire du PSG et leader de l'équipe de France, reste un transfert de rêve pour n'importe quel club dans le monde. Son arrivée en Angleterre deviendrait sans doute l'un des événements les plus sensationnels du monde du football.